Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην μεγάλη φωτιά που έχει ξεσπάσει στην Ηλεία και εκτείνεται από το Χελιδόνι, όπου ξεκίνησε μέχρι την Ηράκλεια και κατευθύνεται προς Αρχαία Ολυμπία.

Χάρη στις προσπάθειες των πυροσβεστών και εθελοντών, σε συνδυασμό με την υποχώρηση των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή, σώθηκε το χωριό Ηράκλεια και σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχει κίνδυνος για τις κατοικίες. Ωστόσο, υπάρχει ανησυχία για το χωριό Καυκωνιά, όπου κατευθύνεται το πύρινο μέτωπο, πάνω από το Πελόπιο. Την ίδια ώρα, ένα νέο μέτωπο ξεπήδησε στο Γραμματικό Λατζοΐου προκαλώντας κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Εν τω μεταξύ, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, έδωσε συχαρητήρια στις πυροσβεστικές δυνάμεις και τους εθελοντές για τη μάχη που έδωσαν για να σωθούν ζωές και περιουσίες στην Ηράκλεια. Ο ίδιος είπε, ότι με την συνδρομή της Αστυνομίας εκκενώθηκε ο οικισμός και υπάρχει πρόνοια από τον Δήμο και την Περιφέερεια για παροχή νερού και βοήθειας στους ανθρώπους που επιχειρούν στα μέτωπα της φωτιάς.