Σήμερα, στο Ναγκασάκι τιμήθηκε η μνήμη των θυμάτων της ατομικής βόμβας, με την καθιερωμένη ενός λεπτού σιγή να τηρείται αυστηρά την ώρα που σημειώθηκε η καταστροφική έκρηξη πριν από ογδόντα χρόνια. Ιδιαίτερα συμβολική ήταν η στιγμή που το αποκατεστημένο καμπαναριό εκκλησίας της πόλης ήχησε — για πρώτη φορά από το 1945 — σηματοδοτώντας μια νέα αρχή και διατηρώντας ζωντανή τη συλλογική μνήμη.

Στις 9 Αυγούστου 1945, στις 11:02 το πρωί, το Ναγκασάκι έγινε το δεύτερο θύμα πυρηνικού χτυπήματος, τρεις ημέρες μετά τη δεινή επίθεση στη Χιροσίμα. Η πόλη βίωσε τότε τη φρίκη ενός πυρηνικού όπλου, με συνέπειες που άλλαξαν την ιστορία της ανθρωπότητας.

Μαζί στη θλίψη, μαζί στη μνήμη

Το τραγικό αποτέλεσμα της επίθεσης ανέρχεται σε περίπου 74.000 θύματα, σε ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της νοτιοδυτικής Ιαπωνίας. Το Ναγκασάκι προστέθηκε έτσι στη μακρά λίστα της ανθρώπινης οδύνης, ακολουθώντας τους περίπου 140.000 νεκρούς της Χιροσίμα, υπενθυμίζοντας στο παγκόσμιο κοινό τις ολέθριες συνέπειες των πυρηνικών όπλων.