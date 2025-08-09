Σε μια από τις πιο ασυνήθιστες γεωπολιτικές αλλαγές στην Ευρώπη, ένας νεαρός ψηφιακός σχεδιαστής έχει μετατρέψει μια μη διεκδικούμενη συνοριακή περιοχή σε ένα δικό του κράτος. Ο Ντάνιελ Τζάκσον, ένας 20χρονος από την Αυστραλία, έχρισε τον εαυτό του Πρόεδρο της Ελεύθερης Δημοκρατίας του Βέρντις, που βρίσκεται σε ένα κομμάτι γης 125 ακρ, ανάμεσα στην Κροατία και στην Σερβία, κοντά στον Δούναβη.

Αυτή η μικρή περιοχή, λοιπόν, που αγνοούταν, λόγω ανεπίλυτων εδαφικών διαφορών, έχει μεταμορφωθεί σε ένα νέο κράτος με επίσημη σημαία, δικό του Υπουργικό Συμβούλιο, νόμισμα και διαβατήρια. Αυτό, που ξεκίνησε ως ένα πείραμα, εξελίχθηκε σε μια κρατική οντότητα με περίπου 400 πολίτες, που επελέγησαν από 17.500+ αιτούντες παγκοσμίως, σύμφωνα με την “New York Post”. Παρά την έντονη αντίδραση των Αρχών της Κροατίας με απελάσεις, νόμιμες απαγορεύσεις και παρακολούθηση, το φιλόδοξο εγχείρημα τα πηγαίνει εξαιρετικά ως μια «εξόριστη κυβέρνηση».

Η αρχή όλων

Ο Ντάνιελ Τζάκσον είχε την ιδέα της δημιουργίας ενός κράτους από την ηλικία των 14 ετών κιόλας. Στην αρχή, δεν ήταν τίποτα περισσότερο από ένα πείραμα, που το μοιράστηκε με φίλους του, στα πλαίσια μιας προσπάθειας δημιουργίας κάτι μοναδικού και ασυνήθιστου. Στην πορεία, όμως, την προσοχή του νεαρού κέντρισε ένα σπάνιο γεωγραφικό φαινόμενο: μια περιοχή 125 ακρ, γνωστή ως «τσέπη τρία», κοντά στον Δούναβη, μη διεκδικούμενη ούτε από την Κροατία, ούτε από την Σερβία, λόγω μακροχρόνιων συνοριακών διαφορών.

Γοητευμένος από την πολιτική, την κρατική κυριαρχία και τους διεθνείς νόμους, ο Τζάκσον άρχισε να ψάχνει για τα μικροέθνη και συνειδητοποίησε τι ευκαιρία είχε στα χέρια του, ώστε να περάσει από την θεωρία στην πράξη. Έτσι, πέρασε κάποια χρόνια της ζωής του, δημιουργώντας ένα σύνταγμα, σχεδίασε μια σημαία και είχε επαφές με κοινότητες με παρόμοιες θέσεις στο Διαδίκτυο.

Τελικά, στις 30 Μαΐου 2019, ο Τζάκσον ανακήρυξε την ανεξαρτησία της Ελεύθερης Δημοκρατίας του Βέρντις. Το πρόσεξαν πολλοί αυτό το νέο κράτος, όχι μόνο για την ασυνήθιστη γεωπολιτική του τοποθεσία, αλλά και γιατί αναγνωρίστηκε ως η δεύτερη μικρότερη χώρα του κόσμου, μετά το Βατικανό.

Οι επίσημες γλώσσες, το νόμισμα και οι κάτοικοι της χώρας

Σε αντίθεση με τα λοιπά μικροέθνη, η Ελεύθερη Δημοκρατία του Βέρντις κατάφερε να αποκτήσει τα χαρακτηριστικά ενός κανονικού κράτους. Ο Τζάκσον, που βγάζει τα προς το ζην με το να σχεδιάζει ψηφιακούς κόσμους στο Roblox, χρησιμοποίησε τις δεξιότητές του, ώστε να διαμορφώσει την ταυτότητα της συγκεκριμένης χώρας.

Έτσι, η χώρα αυτή έχει ως:

● Επίσημες γλώσσες: Την αγγλική, την κροατική και την σερβική,

● Νόμισμα: Το ευρώ,

● Σημαία κι έμβλημα: Σχεδιάστηκαν και υιοθετήθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο

● Διαβατήρια: Εκδίδονται για τους πολίτες, αλλά ο Τζάκσον προειδοποιεί για την μη εγκυρότητά τους σε ταξίδια στο εξωτερικό.

Στην αρχή, το κράτος αυτό ξεκίνησε με τους τέσσερις ιδρυτές του, αλλά έχει πλέον πάνω από 400 πολίτες, επιλεγμένους για τις ικανότητές τους και τις συνεισφορές τους, με την προτεραιότητα να δίνεται στους τομείς της ιατρικής και της αστυνόμευσης. Ο Τζάκσον τόνισε: 《Είναι μια πολύ μικρή χώρα. Επομένως, πρέπει να προσέχουμε ποιον αφήνουμε εντός αυτής》.

Η εχθρική στάση της Κροατίας

Η νέα αυτή ιδιαίτερη χώρα των Βαλκανίων είναι προσβάσιμη μόνο μέσω σκάφους, από την πόλη Όσιγιεκ της Κροατίας. Όμως, οι Αρχές της Κροατίας έχουν επανειλημμένα εμποδίσει προσπάθειες εποικισμού στην περιοχή. Τον Οκτώβριο του 2023, ο Τζάκσον κι άλλοι έποικοι συνελήφθησαν από την Αστυνομία της Κροατίας κι απελάθηκαν, ενώ στον Τζάκσον επιβλήθηκε ισόβια απαγόρευση εισόδου, γιατί αποτελεί «απειλή για την ασφάλεια της χώρας».

Επ’ αυτού, ο Τζάκσον δήλωσε: «Μας απέλασαν, αλλά χωρίς να μας εξηγήσουν το γιατί. Αποτελούσαμε απειλή για την ασφάλεια της χώρας. Αυτό ήταν το μόνο, που ακούσαμε». Από τότε, ο Τζάκσον, όπως ανέφερε, έχει κατηγορήσει τις Αρχές της Κροατίας για εγκατάσταση συστημάτων ηλεκτρονικής παρακολούθησης στις όχθες του Δούναβη, ώστε να αποτρέψει την πρόσβαση από την πλευρά της Σερβίας, αποτρέποντας αποτελεσματικά κάθε προοπτική μόνιμης εγκατάστασης. Παρά αυτά τα προβλήματα, ο ίδιος παραμένει πιστός σε αυτό, που ο ίδιος αποκαλεί «εξόριστη κυβέρνηση».

Η στάση της Σερβίας και το μεγάλο ενδιαφέρον για απόκτηση υπηκοότητας

Σε αντίθεση με την Κροατία, η γειτονική Σερβία είναι πιο φιλική. Ο Τζάκσον ταξιδεύει συχνά στο Βελιγράδι, όπου έχει τύχει θερμότερης υποδοχής, αλλά είχε ευκαιρίες και για μελλοντικές συνεργασίες. Στόχος του είναι να έχει ειρηνικές σχέσεις και με τις δύο χώρες, παρά τις όποιες αντιδράσεις, που καλείται να αντιμετωπίσει. «Έχουμε πολλά προβλήματα με τις Αρχές της Κροατίας, αλλά θέλουμε καλές σχέσεις μαζί τους στο μέλλον. Δεν μας έχουν πάρει με καλό μάτι κι έχουν υπάρξει εχθρικές απέναντί μας» εξήγησε ο Τζάκσον.

Το Βέρντις συχνά αναφέρεται ως το δεύτερο μικρότερο κράτος του κόσμου, μετά το Βατικανό, δίνοντας μια συμβολική σημασία στους λάτρεις των μικροεθνών. Μέχρι στιγμής, ενώ αποτελεί μια δασώδη περιοχή χωρίς υποδομές, είναι στο μυαλό πολλών ανθρώπων ως ένα πείραμα αυτοκυβέρνησης και δημιουργικής πολιτειακής κατάστασης. Οι αιτήσεις υπηκοότητας συνεχίζονται, με πάνω από 15.000 ανθρώπους να εκφράζουν το ενδιαφέρον, ώστε να την αποκτήσουν. Ο Τζάκσον το βλέπει αυτό όχι μόνο ως καινοτομία, αλλά ως το μοντέλο για μελλοντικά παραδείγματα μικροδιακυβέρνησης.

Τα μελλοντικά σχέδια και το όραμα του Τζάκσον για το Βέρντις

Παρά τα μεγάλα εμπόδια, η πίστη στο όραμα του Τζάκσον παραμένει η ίδια. Ονειρεύεται μια μέρα την επιστροφή του στην περιοχή, ώστε να δημιουργήσει μια μόνιμη κοινότητα. «Αν το πετύχω, θα παραιτηθώ από το αξίωμά μου και θα γίνουν εκλογές. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου η εξουσία… Επιθυμώ μόνο να είμαι ένας κανονικός πολίτης. Είναι κάτι το διαφωτιστικό όλο αυτό και είμαι υπερήφανος, που τα κατάφερα» είπε ο Τζάκσον. Για τον ίδιο, το Βέρντις είναι κάτι περισσότερο από μια περιπέτεια: ένα σύμβολο ανεξαρτησίας, δημιουργικότητας και δύναμης του οραματισμού.

Επιμέλεια: Σταύρος Μαρινόπουλος

