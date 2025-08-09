Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του Άρη, καθώς σήμερα το πρωί «έφυγε» από τη ζωή ο Θεόδωρος Πάλλας σε ηλικία 75 ετών.

Ένας θρύλος των «κιτρινόμαυρων» και για πολλούς ο καλύτερος αριστερός πλάγιος μπακ που «έβγαλε» το ελληνικό ποδόσφαιρο, αγωνιζόμενος με τον θεό του πολέμου στο στήθος από το 1966 μέχρι το 1980. Ένα διάστημα 14 ετών στο οποίο κατέγραψε το ιστορικό νούμερο των 368 συμμετοχών, το οποίο τον διατηρεί μέχρι και σήμερα στη 2η θέση της σχετικής λίστας πίσω από τον τεράστιο Ντίνο Κούη (473 συμμετοχές).

Ο Πάλλας ταλαιπωρήθηκε από αρκετά θέματα υγείας τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα, αντιπροσωπεία των βετεράνων του Άρη τον είχε επισκεφθεί στην Αμφίκλεια πριν κάποιους μήνες για αυτόν τον λόγο.

Ο Πάλλας χαρακτηριζόταν από την ταχύτητά του, την αντίληψη που είχε στη διάρκεια των αγώνων και για τα ανεβάσματά του στην επίθεση, σκοράροντας 30 γκολ με τον Άρη!

Το φινάλε της καριέρας του «γράφτηκε» στον Ολυμπιακό, στον οποίο αγωνίστηκε τη διετία 1980-82 και κατέγραψε 40 συμμετοχές.

Ηταν βασικό στέλεχος στην ομάδα του Άρη που κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδος το 1970. Με τον Ολυμπιακό πανηγύρισε δύο πρωταθλήματα και το Κύπελλο της σεζόν 1980-81. Αγωνίστηκε σε όλες τις μικρές Εθνικές και έφτασε έως την Ανδρών, φορώντας 31 φορές το εθνόσημο.