Η απόκτηση ενός ακόμη εξτρέμ είναι κάτι το οποίο οι άνθρωποι του Άρη εξετάζουν, έχοντας μπει στην τελική ευθεία της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου.

Μάλιστα, σε αυτό το πλαίσιο πιθανό να εντάσσεται και ένας ποδοσφαιριστής τον οποίο φέρνουν στο προσκήνιο δημοσιεύματα από τη Γαλλία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας «One Football», οι «κιτρινόμαυροι» εξετάζουν τον Αϊμάν Αϊκί, έναν 20χρονο εξτρέμ που ανήκει στη Σεντ Ετιέν και βρίσκεται εκτός πλάνων της γαλλικής ομάδας.

Ο νεαρός άσος έχει ήδη προκαλέσει το ενδιαφέρον αρκετών συλλόγων, μεταξύ των οποίων η Μπαστιά – στην οποία αγωνίστηκε δανεικός την περσινή σεζόν – αλλά και ομάδα από το Κατάρ που έχει επίσης εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Ο Αϊκί αποτελεί προϊόν των ακαδημιών της Σεντ Ετιέν, όπου εντάχθηκε το 2020 σε ηλικία 15 ετών. Ξεχώρισε άμεσα και αγωνίστηκε αρχικά με τη δεύτερη ομάδα, ενώ το 2022 υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο. Το ίδιο καλοκαίρι πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα, σκοράροντας κόντρα στην Ντιζόν και γράφοντας ιστορία ως ο νεαρότερος σκόρερ στην ιστορία της Σεντ Ετιέν, σε ηλικία μόλις 17 ετών και 35 ημερών.

Παρά το εντυπωσιακό ξεκίνημα, δεν κατάφερε να καθιερωθεί στη Ligue 2 και τον περασμένο Ιανουάριο παραχωρήθηκε δανεικός στη Μπαστιά, με την οποία αγωνίστηκε σε επτά παιχνίδια. Παράλληλα έχει σημαντική παρουσία στις «μικρές» εθνικές ομάδες της Γαλλίας, με συνολικά 29 συμμετοχές και 9 γκολ με τις U17, U18, U19 και U20.