Ιδιαίτερα χαρούμενος και ικανοποιημένος, παρουσιάστηκε ο Παναγιώτης Ρέτσος, λίγο μετά την φιλική επικράτηση του Ολυμπιακού επί της Ουνιόν Βερολίνου, με 1-0.

Μετά τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο Έλληνας στόπερ, μίλησε στην Cosmote TV. Στην κάμερα του συνδρομητικού καναλιού, τοποθετήθηκε για όλα.

Ο Ρέτσος, έπλεξε το εγκώμιο του Βάσκου τεχνικού αλλά και αποθέωσε τους «teenagers» της ομάδας. Επίσης, τόνισε πως το όλο το σύνολο είναι σε εξαιρετικό επίπεδο, ενώ έδειξε πανέτοιμος για τα «δυνατά» φιλικά, κόντρα σε Νάπολι (14/08, 18:00) και Ίντερ (16/08, 21:00).

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Παναγιώτη Ρέτσου:

«Ήρθαμε στην Ολλανδία και τη Γερμανία για τον καιρό, αλλά είναι σχεδόν ίδιος με της Ελλάδας. Ήταν ένα δυνατό φιλικό, από τα πιο δυνατά της προετοιμασίας, τελειώνουμε πολύ καλά το β’ στάδιο, είμαστε πολύ χαρούμενοι και ευχαριστημένοι. Δώσαμε το 100% σε κάθε προπόνηση και φιλικό. Παίξαμε με μία καλή γερμανική ομάδα, με ταχύτητα, δύναμη και πίεση, ανταποκριθήκαμε και ανυπομονούμε για τα επόμενα φιλικά με δύο τεράστιες ομάδες.

Το μυστικό της επιτυχίας μίας ομάδας, είναι να έχεις 22-23 παίκτες έτοιμους όλη τη χρονιά. Ο πρωταθλητισμός δεν γίνεται με 11 παίκτες. Το είδαμε 2 χρόνια τώρα, ότι πολλοί παίκτες έχουν πάρει πολλά παιχνίδια και όλοι είναι 100% έτοιμοι.

Ο προπονητής δεν ξεχωρίζει κάποιον, μας προετοιμάζει όλους το ίδιο και αυτό είναι το μυστικό, σε όλα τα παιχνίδια πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, συγκεντρωμένοι όταν αποφασίζει ο προπονητής ότι πρέπει να παίξουμε. Έτσι ο καθένας θα παίζει περισσότερο και είναι σημαντικό, γιατί έχουμε πολύ καλό γκρουπ εντός και εκτός γηπέδου και ο προπονητής είναι ήσυχος ότι δεν υπάρχουν προβλήματα.

Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, βλέπεις παιδιά που έχουν παίξει στα κλιμάκια και έχουν το “τσιπάκι”, καταλαβαίνουν τι σημαίνει Ολυμπιακός και έρχονται έτοιμοι. Είμαι πολύ περήφανος και πέρσι για τον Μπάμπη και τον Μουζακίτη, αλλά και τον Παπακανέλλο, φέτος δύο νέα παιδιά έρχονται, διεκδικούν θέση. Δεν τους δείχνουμε ότι είναι μικροί, είναι μέρος της ομάδας, πήραν τον χρόνο που τους αναλογεί και εύχομαι να είναι και στη συνέχεια στην πρώτη ομάδα.

Λιατσικούρας και Πνευμονίδης, είναι πολύ καλά παιδιά. Οι Έλληνες αλλά και όλη η ομάδα προσπάθησε να τους βοηθήσει να προσαρμοστούν στο τι θέλει ο προπονητής. Αυτό είναι το νόημα, να βλέπουμε νέα παιδιά να ξεχωρίζουν. Χαρά για μένα όπως πέρσι ο Μπάμπης και ο Μουζακίτης, φέτος ο Πνευμονίδης και ο Λιατσικούρας. Μακάρι να έρχονται κι άλλοι, υπάρχει πολύ ταλέντο στην Ελλάδα και πρέπει.

Ξέρουμε ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο, αλλά το Τσάμπιονς Λιγκ είναι η υπέρτατη διασυλλογική διοργάνωση και πρέπει να ανέβουμε ένα σκαλοπάτι πιο πάνω, όλη η ομάδα να δώσει το κάτι παραπάνω. Σιγά–σιγά προσαρμοζόμαστε, βάζουμε στο παιχνίδι μας λεπτομέρειες που θα μας βοηθήσουν στην Ευρώπη. Όλοι το έχουν συνειδητοποιήσει, εγώ έχω παίξει με τον Ολυμπιακό μόνο προκριματικά. Ανυπομονώ, είναι όνειρο κάθε παίκτη να αγωνιστεί στο Τσάμπιονς Λιγκ και θέλουμε να κάνουμε μία καλή πορεία”.

Είναι χαρά να αντιμετωπίσω τους Λουκάκου και Λαουτάρο Μαρτίνεζ. Πρέπει να το ευχαριστηθούμε και να τα δώσουμε όλα με δύο ελίτ ομάδες, πολύ καλά τεστ για να δούμε σε τι επίπεδο είμαστε, σε λίγο καιρό μπορεί να είμαστε αντίπαλοι στην Ευρώπη», τόνισε ο Παναγιώτης Ρέτσος.