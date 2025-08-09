Ο Γιάννης Πάριος τραγουδούσε κάποτε…. «μάθε με και μένα να πετώ, να μην έχω ανάγκη τα φτερά σου»… Στίχοι από το «Δώσε μου λιγάκι ουρανό». Ωραίο τραγούδι, ωραία και η σειρά που «έντυσε» κάποτε στο Mega. Και μιλάμε για το «Σημάδι του Ερωτα».

Τί σχέση έχουν όλα αυτά με τον Άρη; Κάποιος θα έλεγε ότι ο Πάριος… έχει και παραέχει. Τόσοι ήταν άλλωστε οι τίτλοι που γιόρτασε η αυτοκρατορία του ’80 στο Ακρόαμα με Πάριο και Μαρινέλλα.

Για να μην το κουράσουμε παραπάνω, η ουσία βρίσκεται… στα φτερά. Και αν μπορούσε να γίνει μία παραλλαγή εκείνου του τραγουδιού για τον ποδοσφαιρικό Άρη, θα ήταν ότι έχει ανάγκη τα «φτερά» του.

Το μεγάλο «λίφτινγκ»

Μετά από μία χρονιά με συνεισφορά μόλις επτά τερμάτων από τους εξτρέμ, κρίθηκε επιτακτική η ανάγκη για αλλαγές ώστε ο Λορέν Μορόν να μην παραμείνει για τρίτη σερί σεζόν απελπιστικά μόνος στο σκοράρισμα.

Ο Κάρλες Πέρεθ ήταν η μεταγραφική… εμμονή του Ρούμπεν Ρέγες σε αυτό το καλοκαίρι για όλους τους παραπάνω λόγους. Ο εξτρέμ με την παραπάνω ενέργεια, τη δημιουργία, το γκολ… Μαζί με όλες τις παραστάσεις που «κουβαλάει» από μεγάλα πρωταθλήματα παρά τα 27 χρόνια ζωής τα οποία μετράει.

Παράλληλα ο Άρης απέκτησε τους Δώνη-Γιαννιώτα -στο πλαίσιο και του ελληνικού στοιχείου- όπως και τους Μισεουί-Μορουτσάν που ναι μεν προορίζονται για τον άξονα αλλά κάλλιστα μπορούν να αγωνιστούν και στα πλάγια. Ο Μισεουί αριστερά και ο Μορουτσάν δεξιά.

Μαζί με τους Ντιαντί-Ντούντου, ο Μαρίνος Ουζουνίδης διαθέτει επτά (!) ενεργές επιλογές για τα εξτρέμ. Ένα νούμερο το οποίο ίσως να αποτρέψει τον Άρη από άλλη προσθήκη, εκτός αν υπάρξει αποχώρηση.

Σε ποιούς ποντάρει

Τα πρώτα ζευγάρια της σεζόν στα εξτρέμ ήταν οι Πέρεθ-Ντιαντί στο Μπακού και οι Γιαννιώτας-Ντούντου στο δεύτερο ματς με την Αράζ. Εκείνο το οποίο έχει μακροπρόθεσμα στο μυαλό του ο Ουζουνίδης -και ίσως για την πρεμιέρα με τον Βόλο- θα φανεί πιθανότατα στο φιλικό της άλλης εβδομάδας με τον Αστέρα Τρίπολης. Σίγουρα ο ένας θα είναι ο Πέρεθ και η άλλη θέση «παίζει» ανάμεσα σε Δώνη και αισίως τον Μισεουί.

Πέρα από τα ονόματα και τις επιλογές, το θέμα για τον Άρη είναι φέτος να πάρει παραπάνω νούμερα από την νέα… τάξη πραγμάτων στα εξτρέμ του. Κάτι που θα τον βοηθήσει σημαντικά και στον τομέα του σκοραρίσματος, στον οποίο μέχρι τώρα δυσκολεύεται όπως έχει φανεί τόσο στα φιλικά παιχνίδια όσο και στα δύο επίσημα ματς τα οποία έχει δώσει.