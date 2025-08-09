Ένας 23χρονος άντρας συνελήφθη στη Σκιάθο, έπειτα από καταγγελία που έκανε ανήλικη τουρίστρια η οποία τον υπέδειξε ως βιαστή της. Η 17χρονη έκανε διακοπές στο νησί των Σποράδων και τον είχε γνωρίσει μέσω κοινής παρέας.

Η τουρίστρια πήγε στο αστυνομικό τμήμα του νησιού σοκαρισμένη και περιέγραψεπώς η έξοδος της το βράδυ της Πέμπτης μετατράπηκε σε κόλαση. Στην κατάθεση της περιέγραψε πως γνώρισε τον νεαρό άνδρα μέσω κοινής παρέας και διασκέδαζαν. Λίγη ώρα αργότερα, ο 23χρονος κατάφερε να την απομονώσει και να την βιάσει όπως υποστηρίζει η ανήλικη. Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής από άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Σκιάθου.

Σύμφωνα με το thenewspaper.gr, ο φερόμενος βιαστής θα οδηγηθεί σήμερα, Σάββατο, στον Εισαγγελέα Υπηρεσίας στον Βόλο, ενώ έχει διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση της 17χρονης. Η υπόθεση έχει αναστατώσει την τοπική κοινωνία καθώς η καταγγελία είναι μια απο τις σοβαρότερες του νησιού. Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να συγκεντρώνουν στοιχεία και μαρτυρίες για να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού.