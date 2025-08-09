Η πανσέληνος του Αυγούστου, προκάλεσε τον θαυμασμό όσων είχαν την τύχη και την ευκαιρία να στρέψουν το βλέμμα τους στον ουρανό.

Πολλοί μάλιστα το έκαναν από αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και ιστορικά μνημεία που παρέμειναν το βράδυ του Σαββάτου ανοιχτά για χάρη της μεγαλύτερης σελήνης του χρόνου.

Η επίσημη φάση της πανσελήνου κορυφώθηκε στις 3:55 π.μ. (Ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ) το Σάββατο 9 Αυγούστου. Η ιδανική στιγμή για να παρακολουθήσει κανείς το φαινόμενο είναι αμέσως μετά τη δύση του ηλίου. Τότε ο ουρανός έχει σκοτεινιάσει αρκετά, ενώ η φύση διατηρεί ακόμα τη λάμψη του σούρουπου, δημιουργώντας ένα μοναδικό σκηνικό.

Κατά το διάστημα αυτό, η πανσέληνος εμφανίζεται πλήρως φωτισμένη στον ανατολικό ουρανό, εντυπωσιάζοντας με τη φωτεινότητά της και καλώντας μικρούς και μεγάλους να στρέψουν το βλέμμα ψηλά και να απολαύσουν το όμορφο φυσικό φαινόμενο.