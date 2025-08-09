Μαγευτικές παραλίες, διάφανα και κρυστάλλινα νερά, ξέφρενη νυχτερινή ζωή, γαστρονομικές απολαύσεις, πολιτιστικές δραστηριότητες. Ίσως πουθενά αλλού δεν μπορεί κάποιος να βρει αυτό τον αρμονικό συνδυασμό ιδανικών διακοπών, όσο στο νησί των Ανέμων, την Μύκονο.

«Η Ψαρού είναι μία από τις καλύτερες παραλίες στον κόσμο, φυσάει παντού αλλά εδώ είναι απάνεμα. Είμαστε γεμάτοι γιατί κοντεύει και 15αύγουστος και προσπαθούμε όλο τον κόσμο να τον εξυπηρετήσουμε», είπε ο Χρήστος Βρακάς, υπεύθυνος καταστήματος.

«Οι Έλληνες έχουμε κατακτήσει το hospitality. Το έξτρα σέρβις που κάνει η Μύκονος μας ξεχωρίζει. Υπάρχει ασφάλεια στο νησί. Προσφέρουμε ωραίο φαγητό και καλή αύρα στον κόσμο», είπε ο υπεύθυνος παραλίας, Χριστόφορος Φερμελης.

Μια ανάσα πριν τον δεκαπενταύγουστο και το νησί των Ανέμων «βουλιάζει» από κόσμο. Η παραλία της Ψαρούς είναι γεμάτη ασφυκτικά από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα με τους λουόμενους να απολαμβάνουν το δροσερό νερό και τον καυτό ήλιο.

Η τουριστική σεζόν βρίσκεται στην κορύφωσή της, και η Μύκονος διανύει μία από τις καλύτερες χρονιές της με τις πληρότητες στο νησί να αγγίζουν το 100%.

«Τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα. Ο ιδιωτικός τομέας παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Νιώθουμε ασφαλείς, τα φαινόμενα παρανομίας έχουν εξαφανιστεί. Η τελευταία έκθεση στην οποία πήγαμε ήταν η έκθεση του Ντουμπάι.

Ο Σάμι μας πήγε στο Νάμμος εκεί που είναι ισάξιο ή και καλύτερο από αυτό της Μυκόνου. Μας γνώρισαν την Εμίρη της έκθεσης, ήρθε η Ελληνίδα υπ. Τουρισμού και έτσι έγινε μία σοβαρή διαφήμιση της Μυκόνου στα εκεί μέσα», είπε ο Χρήστος Βερώνης, δήμαρχος Μυκόνου.

Και από τις παραλίες κατευθείαν στα Ματογιάννια.

Χιλιάδες κόσμου από κάθε μεριά του πλανήτη επέλεξαν και φέτος τη Μύκονο για τις διακοπές τους. Άλλοι με πλοία και άλλοι με καράβια καταφθάνουν στο νησί των Ανέμων καθώς όπως λένε, τους προσφέρει περισσότερα από οποιοδήποτε άλλο.

Η Μύκονος… αλλιώς

Μύκονος όμως , δεν σημαίνει – μόνο – ξέφρενη διασκέδαση.

«Η Μύκονος δεν είναι μόνο τα μπαρ και τα κλαμπς. Έχουμε παράδοση κουλτούρα και πολιτισμό, και ο κόσμος πρέπει να δει και αυτό το κομμάτι της Μυκόνου», είπε η Αγγελική Χατζηιωάννου, υπεύθυνη Λαογραφικού Μουσείου.

«Η Μύκονος ανέβηκε υψηλά στο παγκόσμιο στερέωμα στον τουρισμό και οι άλλες δράσεις δεν φαίνονταν. Προσπαθούμε να μην υπάρχει μονοκαλλιέργεια στον τουρισμό», προσθέτει ο δήμαρχος.

Πλούσια ιστορία και παραδοσιακή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική συγκινούν Έλληνες και τουρίστες.

«Η Μύκονος έχει ιστορία στην αγροτική παραγωγή, τους μύλους, τα υφαντά. Υπάρχει ιστορία στο νησί και αν κάποιος την αναζητήσει μπορεί να τη βρει», είπε η Φλώρα Ξυδάκη, φύλακας αγροτομουσείου Μυκόνου.

Το σίγουρο είναι ότι στη Μύκονο μπορεί να βρει κανείς κυριολεκτικά τα πάντα. Γι’ αυτό άλλωστε δεν είναι ένα απλό νησί, αλλά ένας μύθος στην ιστορία του ελληνικού τουρισμού.