Σε μια ιδιαίτερα αυστηρή στροφή της μεταναστευτικής της πολιτικής, η Γερμανία ανακοίνωσε ότι οι προσωρινοί συνοριακοί έλεγχοι που ξεκίνησαν στις 7 Μαΐου θα συνεχιστούν επ’ αόριστον, παρά τις σοβαρές αντιδράσεις από την Αστυνομία, τη Δικαιοσύνη και τα γειτονικά κράτη της Ε.Ε. Ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ δήλωσε πως οι συνοριακοί έλεγχοι «απέδωσαν», καθώς σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι αιτήσεις ασύλου μειώθηκαν κατά 50% το πρώτο εξάμηνο του 2025 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024 (70.011 έναντι 140.783). Για τον ίδιο, η μείωση αυτή δικαιολογεί την επέκταση του μέτρου, το οποίο εντάσσεται σε μια συνολική στρατηγική περιορισμού της παράτυπης μετανάστευσης.

Ωστόσο, η απόφαση της κυβέρνησης δεν είναι καθολικά αποδεκτή. Το Διοικητικό Δικαστήριο του Βερολίνου έκρινε παράνομη την απόρριψη τριών Σομαλών στα σύνορα, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε διασαφηνιστεί ποιο κράτος-μέλος είναι υπεύθυνο για την αίτηση ασύλου τους. Η απόφαση αυτή δημιουργεί προηγούμενο και αμφισβητεί τη νομιμότητα πολλών παρόμοιων απελάσεων. Ο Ντόμπριντ, ωστόσο, υποβάθμισε τη σημασία της απόφασης χαρακτηρίζοντάς την «μεμονωμένη περίπτωση». Η στρατηγική αυτή, σύμφωνα με αναλυτές, δεν είναι άσχετη με τη συνολική πολιτική στόχευση της κυβέρνησης Μερτς, η οποία επιχειρεί να περιορίσει την επιρροή του ακροδεξιού κόμματος AfD, που εμφανίζεται πρώτο σε πολλές δημοσκοπήσεις. Η σύμπραξη CDU–SPD θέτει πλέον τη μετανάστευση στο επίκεντρο του πολιτικού διαλόγου με έμφαση στην «ασφάλεια» και την «τάξη».

Από τις 7 Μαΐου, πάνω από 10.000 άνθρωποι έχουν απελαθεί στα σύνορα. Οι περισσότερες απελάσεις καταγράφηκαν στα σύνορα με τη Γαλλία (2.038), την Πολωνία (1.816) και την Ελβετία (1.760). Οι περισσότεροι προέρχονται από το Αφγανιστάν, την Αλγερία, την Ερυθραία και τη Σομαλία. Η γερμανική αστυνομία αναφέρει ότι απορρίπτονται όσοι δεν έχουν έγκυρα έγγραφα, έχουν ήδη αιτηθεί άσυλο αλλού ή θεωρούνται επικίνδυνοι για τη δημόσια ασφάλεια. Το συνδικάτο της αστυνομίας (GdP) προειδοποιεί ότι οι συνεχιζόμενοι έλεγχοι επιβαρύνουν υπερβολικά το ανθρώπινο δυναμικό. Ο πρόεδρος του GdP, Αντρέας Ρόσκοπφ, τόνισε ότι έχουν ακυρωθεί άδειες, μειώθηκαν οι εκπαιδεύσεις και η πίεση στους 14.000 αστυνομικούς στα σύνορα είναι ασφυκτική. «Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε επ’ αόριστον, ειδικά τώρα που ξεκινούν οι ποδοσφαιρικές διοργανώσεις και αυξάνονται οι μετακινήσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η απόφαση να συνεχιστούν οι έλεγχοι προκάλεσε αρχικά εντάσεις με γειτονικές χώρες. Η Πολωνία απάντησε με αντίστοιχους ελέγχους στα σύνορα με τη Γερμανία και τη Λιθουανία. Παρ’ όλα αυτά, όπως ισχυρίζεται το Βερολίνο, η κατάσταση έχει εξομαλυνθεί μέσω διπλωματικών επαφών. Στο μεταξύ, η Γερμανία έχει ήδη πραγματοποιήσει δύο πτήσεις απελάσεων προς το Αφγανιστάν, με επιβάτες καταδικασμένους για βαριά εγκλήματα. Ο υπουργός Εσωτερικών διαβεβαιώνει ότι σχεδιάζονται επιπλέον πτήσεις, όχι μόνο προς το Αφγανιστάν αλλά και προς τη Συρία. Το νέο αυτό κύμα ελέγχου των συνόρων φέρνει τη Γερμανία αντιμέτωπη με σημαντικά εσωτερικά και ευρωπαϊκά διλήμματα: ανάμεσα στην ανάγκη διαχείρισης της μετανάστευσης και τις υποχρεώσεις του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου.