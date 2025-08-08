Σαν σήμερα πριν από επτά χρόνια, «γράφτηκε» ιστορία στο ποδόσφαιρο. Η Τσέλσι πραγματοποίησε την ακριβότερη μεταγραφή τερματοφύλακα, με την απόκτηση του Κέπα Αριθαμπαλάγα από την Αθλέτικ Μπιλμπάο έναντι 80 εκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, η συνέχεια του Ισπανού τερματοφύλακα, δεν ήταν ανάλογη των προσδοκιών!

Ο Κέπα συστήνεται στον ποδοσφαιρικό πλανήτη

Ο Κέπα γεννήθηκε στις 03 Οκτωβρίου του 1994, στην Ονταρόα της Χώρας των Βάσκων, στην Ισπανία. Ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Αθλέτικ Μπιλμπάο, ενώ τον Ιούλιο του 2014 αποτέλεσε μέλος του ρόστερ της πρώτης ομάδας.

Δόθηκε δύο φορές δανεικός, σε Πονφεραντίνα και Ρεάλ Βαγιαδολίδ. Από το 2016 έως το 2018 βρίσκεται στην Μπιλμπάο, ως βασικός τερματοφύλακας της ομάδας. Τη σεζόν 2016-17 αγωνίστηκε 23 φορές, δέχθηκε 22 γκολ, ενώ κράτησε ανέπαφη την εστία του οκτώ φορές.

Την επόμενη χρονιά, πραγματοποίησε 31 εμφανίσεις, δεχόμενος 44 τέρματα και κρατόντας το «μηδέν» επτά φορές. Πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την εθνική Ισπανίας στις 11 Νοεμβρίου του 2017, στην φιλική επικράτηση με σκορ 5-0 επί της Κόστα Ρίκα. Έχει φορέσει το εθνόσημο 13 φορές, με απολογισμό έξι γκολ κατά και οκτώ ανέπαφες εστίες.

Το ρεκόρ και η αρχή στην Τσέλσι

Στις 08 Αυγούστου του 2018, η Τσέλσι συμφώνησε με την Μπιλμπάο στα 80 εκατομμύρια ευρώ, που ήταν η ρήτρα του παίκτη, για την απόκτηση του Ισπανού τερματοφύλακα. Έτσι έγινε η ακριβότερη μεταγραφή τερματοφύλακα στην ιστορία και όλοι περίμεναν πως θα εξελιχθεί σε κορυφαίο τερματοφύλακα.

Αγωνίστηκε 54 φορές με τους «μπλε», στην πρώτη του χρονιά στην Αγγλία, με 23 ανέπαφες εστίες, ενώ δέχθηκε 51 γκολ. Υπό τις οδηγίες του Μαουρίτσιο Σάρι, πανηγύρισε την κατάκτηση του Europa League (2018-19), εναντίον της Άρσεναλ.

Στις 24 Φεβρουαρίου του 2019, στον τελικό του Carabao Cup εναντίον της Μάντσεστερ Σίτι, ήρθε σε ρήξη με τον προπονητή του. Πιο συγκεκριμένα, ο Ιταλός τεχνικός στα τελευταία λεπτα της παράτασης του αγώνα, δίχως σκορ για τις δύο ομάδες, αποφάσισε να προβεί σε αλλαγή τερματοφύλακα για την διαδικασία των πέναλτι.

Ο έμπειρος Γουίλι Καμπαγιέρο ήταν έτοιμος να περάσει στον αγωνιστικό χώρο, όμως ο Κέπα έκανε νόημα στον Σάρι πως δεν θα αποχωρήσει και πως υπερασπιστεί εκείνος την εστία της Τσέλσι. Ο Ιταλός τεχνικός ήταν έξαλλος με τον ποδοσφαιριστή του, που αψήφησε τις εντολές του, ωστόσο δεν μπορούσε να κάνει κάτι.

Sarri tried to sub off Chelsea’s goalkeeper, Kepa…but he refused to leave, and Sarri flipped out 😳 (via @SkyFootball) pic.twitter.com/cBWodJDyw3 — Bleacher Report (@BleacherReport) February 24, 2019

Ο Κέπα παρέμεινε κάτω από τα δοκάρια, με τη Σίτι να επικρατεί στην διαδικασία των πέναλτι (4-3). Η διοίκηση ανακοίνωσε μέσω της ιστοσελίδας της ομάδας, πως επέβαλε πρόστιμο στον παίκτη ίσο με έναν εβδομαδιαίο μισθό ( 220.000 ευρώ), με τα χρήματα να δωρίζονται στο Chelsea Foundation που έχει έντονη φιλανθρωπική δράση.

«Μπορώ να πω ότι έκανα ένα μεγάλο λάθος με το πώς χειρίστηκα την κατάσταση. Ήθελα να βρω το χρόνο, να ζητήσω συγγνώμη από τον προπονητή, τους συμπαίκτες μου, τον σύλλογο και τους οπαδούς. Θα μάθω από το περιστατικό και θα αποδεχτώ την οποιαδήποτε τιμωρία αποφασίσει ο σύλλογος πως είναι η σωστή για μένα», είχε δηλώσει ο Βάσκος πορτιέρο.

Ο παραγκωνισμός και οι τάσεις φυγής

Παρέμεινε βασικός και τη σεζόν 2019-20, όμως κάποια λάθη του έβαλαν σε σκέψεις τους «μπλε». Έτσι τη σεζόν 2020-21, η Τσέλσι προχώρησε την απόκτηση του Εντουάρντ Μεντί, ο οποίος δεν άργησε να πάρει τη φανέλα του βασικού από τον Κέπα.

Οι «μπλε» του Λονδίνου κατέκτησαν εκείνη τη χρονιά το Champions League, με τον Ισπανό τερματοφύλακα να αγωνίζεται μόνο 14 φορές σε όλες τις διοργανώσεις. Έγινε άμεσα αντιληπτό πως ο αγγλικός σύλλογος έιχε χάσει την εμπιστοσύνη του στον Κέπα.

Την αγωνιστική περίοδο 2021-22, αγωνίστηκε 15 φορές, με μία από αυτές να είναι στο UEFA Super Cup, με αντίπαλο τη Βιγιαρεάλ, το οποίο και κατέκτησε. Έναν χρόνο αργότερα, κατόρθωσε να πραγματοποιήσει 39 συμμετοχές, αλλά δέχθηκε 45 γκολ και έδειχνε πως ο ακριβότερος τερματοφύλακας του κόσμου, δεν κατάφερε να επιβεβαιώσει τις προσδοκίες που υπήρχαν στο πρόσωπό του.

Δανεισμοί και η ευκαιρία στην μεγάλη αντίπαλο

Τον Αύγουστο του 2023, παραχωρήθηκε δανεικός στη Ρεάλ Μαδρίτης. Αγωνίστηκε 20 φορές με τους «μερένχες», δέχθηκε 18 γκολ και κράτησε ανέπαφη την εστία του εννέα φορές. Κατέκτησε το δεύτερο Champions League της καριέρας του, καθώς και το πρωτάθλημα Ισπανίας, όμως δεν έπεισε την «Βασίλισσα» να τον κάνει μόνιμο κάτοικο Μαδρίτης.

Έπειτα, δόθηκε ξανά δανεικός, αυτή τη φορά στην Μπόρνμουθ. Με τα «κεράσια» ήταν βασικός και αγωνίστηκε 35 φορές, δέχθηκε 43 γκολ και κράτησε το «μηδέν» εννέα φορές. Πραγματοποίησε εντυπωσιακές επεμβάσεις όμως ούτε αυτήν την φορά ενεργοποιήθηκε η ρήτρα εξαγοράς του.

Τότε ήταν που η Άρσεναλ «χτύπησε» την πόρτα της Τσέλσι για τον Βάσκο πορτιέρο. Τον Ιούλιο του 2025, ο Κέπα έγινε «κανονιέρης» έναντι 5,8 εκατομμυρίων ευρώ. Στόχος του Μικέλ Αρτέτα είναι να παραμείνει ο Νταβίντ Ράγια, ως βασικός και ο 30χρονος Ισπανός να λογίζεται ως το «νούμερο 2».

Με τον τρόπο αυτό, η Άρσεναλ θα έχει ένα δυνατό δίδυμο στην θέση του τερματοφύλακα, με τον Κέπα να διεκδικεί και να «βάζει» πίεση στο Ράγια, για τη φανέλα του βασικού.

Η καριέρα του Κέπα Αριθαμπαλάγα δεν είχε την πορεία που ο ίδιος θα ήθελε. Μπορεί η πίεση για άμεση επιτυχία, που υπήρχε λόγω των πολλών χρημάτων τα οποία δαπανήθηκαν για αυτόν, να επηρέασει την εξέλιξη του Ισπανού. Ωστόσο, πετυχημένος ή όχι, το όνομα του Βάσκου υπάρχει «γραμμένο» στα ρεκόρ του αθλήματος, καθώς αποτελεί την ακριβότερη μεταγραφή τερματοφύλακα στην ιστορία!