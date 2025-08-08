Ο Μάρλον Μπράντο επιστρέφει δυναμικά στη μεγάλη οθόνη, αυτή τη φορά μέσα από τη συναρπαστική ερμηνεία του Μπίλι Ζέιν. Ο γνωστός ηθοποιός, που πολλοί θυμούνται από τη συμμετοχή του στον *«Τιτανικό»*, αναλαμβάνει να ενσαρκώσει τον θρυλικό Νονό, αλλά και να υπογράψει την παραγωγή της φιλόδοξης ταινίας «Waltzing with Brando».

Το νέο τρέιλερ της ταινίας αποκαλύπτει σπάνιες στιγμές του θρύλου του Χόλιγουντ, εστιάζοντας στα γυρίσματα του *«Νονού»* και στην περίοδο που ο Μπράντο αφιερώθηκε στη δημιουργία ενός οικολογικού καταφυγίου σε απομονωμένα νησιά της Ταϊτής. Η κινηματογραφική αφήγηση βασίζεται στα πραγματικά γεγονότα που οδήγησαν τον Μπράντο σε αυτή την ιδιαίτερη σχέση με τη φύση και τα ειδυλλιακά τοπία του Ειρηνικού.

Η έμπνευση πίσω από το «Waltzing with Brando»

Η ταινία βασίζεται στα αυτοβιογραφικά απομνημονεύματα του αρχιτέκτονα Μπέρναρντ Τζατζ, που κυκλοφόρησαν το 2011, με τίτλο *«Waltzing with Brando»*. Ο ίδιος ο Τζατζ περιγράφει την απρόβλεπτη εμπειρία τού να βρεθεί από το Λος Άντζελες σε μια ακατοίκητη γωνιά του Νότιου Ειρηνικού, συντροφιά με τον διάσημο πελάτη του, τον Μάρλον Μπράντο. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, ήταν η ιστορία «ενός νεαρού αρχιτέκτονα του Λος Άντζελες που βρέθηκε, εντελώς απροσδόκητα, να ζει σε μία ακατοίκητη πόλη στον Νότιο Ειρηνικό με τον πελάτη του, τον Μάρλον Μπράντο».

Η παγκόσμια πρεμιέρα και το λαμπερό καστ

Η φιλόδοξη παραγωγή έκανε παγκόσμια πρεμιέρα ως ταινία λήξης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορίνο τον Νοέμβριο του 2024, συγκεντρώνοντας θετικές κριτικές. Στο πλευρό του Μπίλι Ζέιν συναντούμε ένα εκλεκτό καστ, όπου ξεχωρίζουν ο Τζον Χέντερ, η Τία Καρέρε, ο Ρίτσαρντ Ντρέιφους, η Αλέινα Χάφμαν και ο Ρομπ Κόρντρι.

Η πολυαναμενόμενη ταινία «Waltzing with Brando» θα κυκλοφορήσει στους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 19 Σεπτεμβρίου, με τη διανομή να έχει αναλάβει η Iconic Releasing, προσελκύοντας ήδη το ενδιαφέρον των σινεφίλ διεθνώς.