Μεγάλη κινητοποίηση προκάλεσε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής 8 Αυγούστου στην περιοχή της Ποταμούλας Αιτωλοακαρνανίας.

Στο σημείο έσπευσε ισχυρή δύναμη από το Αγρίνιο. Συγκεκριμένα, κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και τρία αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Παράλληλα, προς την περιοχή κινήθηκαν και αστυνομικές δυνάμεις, ενώ ήχησε και το 112, ζητώντας από τους κατοίκους να απομακρυνθούν με κατεύθυνση προς Αγρίνιο. Η φωτιά απειλεί κατοικημένη περιοχή, με τις πρώτες εικόνες που καταγράφονται, να δείχνουν ότι είναι μία «ανάσα» από αυλές σπιτιών.