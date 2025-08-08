Ένας 31χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Αυτόφωτο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή απειλή και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, καθώς απείλησε την πρώην σύζυγό του, επειδή δεν ενέκρινε το… ντύσιμό της.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της 29ης Ιουλίου, όταν ο 31χρονος έφτασε στο σπίτι της πρώην συζύγου του μαζί με τον πατέρα του, προκειμένου να παραλάβει την 6χρονη κόρη τους, όπως είχαν συμφωνήσει. Η μητέρα του παιδιού, σύμφωνα με την κατάθεση του κατηγορούμενου, βγήκε έξω ντυμένη… προκλητικά, γεγονός που του προκάλεσε πολύ κακή εντύπωση. Όταν επέστρεψε στο σπίτι, της έστειλε συνολικά 30 μηνύματα στο κινητό της τηλέφωνο, τα οποία περιλάμβαναν -μεταξύ άλλων- διάφορες βρισιές και την απειλή να «βρει τρύπα να κρυφτεί», επειδή ήταν -κατά την άποψή του- τόσο «προκλητικά» ντυμένη στο σπίτι όπου διαμένει μαζί με την 6χρονη κόρη τους.

Όπως αναφέρει το gegonota.news, φίλη της καταγγέλλουσας κατέθεσε, ότι ο 31χρονος επιτέθηκε λεκτικά σε εκείνη και τον σύντροφό της, που μόλις είχαν φθάσει στο σπίτι. Η αδερφή του κατηγορούμενου κατέθεσε στο δικαστήριο, πως ο αδερφός της αδικείται, καθώς καθ’ όλη τη διάρκεια του γάμου τους εκείνος ήταν που συχνά δεχόταν προσβολές, του είχαν πετάξει διάφορα αντικείμενα και του είχαν μάλιστα ασκήσει σωματική βία. Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου, ότι παρόλο που έχουν χωρίσει εδώ και 8 μήνες, δεν έχει ξεπεράσει την πρώην σύζυγό του και ακόμα ζηλεύει. Ωστόσο, δεν χρησιμοποίησε αυτή την παραδοχή, για να δικαιολογήσει τα υβριστικά και απειλητικά μηνύματα, αναγνωρίζοντας πως ήταν λάθος. Υποστήριξε πως ο λόγος που νευρίασε και αντέδρασε έτσι, ήταν επειδή είδε τη μητέρα του παιδιού του να κυκλοφορεί «προκλητικά» ντυμένη μέσα στο σπίτι, όπου βρίσκεται και η 6χρονη κόρη τους.

Ο εισαγγελέας της έδρας κατά την αγόρευσή του ανέφερε, πως τέτοιες περιπτώσεις χρήζουν μίας διαδικασίας διαμεσολάβησης από ειδικούς επιστήμονες, οι οποίοι θα μπορούσαν να βοηθήσουν το πρώην ζευγάρι να επικοινωνεί με υγιή τρόπο. Αναγνώρισε πως ο 31χρονος δεν έχει αποδεχθεί τον χωρισμό και εξακολουθεί να τη διεκδικεί, ωστόσο με λάθος τρόπο, στερώντας από τη γυναίκα το αίσθημα ασφάλειας, ενώ παράλληλα υπάρχει ένα δύσκολο και αρνητικό κλίμα. Ο εισαγγελέας κατέληξε, πως στη συγκεκριμένη υπόθεση θα μπορούσε 10 χρόνια μετά να υπάρξει ένα έγκλημα και τα μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν δικαίως, ότι «είχε προειδοποιήσει ο δράστης», καθώς ο 31χρονος δείχνει να κινείται ανεξέλεγκτα και δεν είναι γνωστό, το μέχρι πού μπορεί να φτάσει.

Τελικώς, το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή.