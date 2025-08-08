Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλου έως τουλάχιστον τη μία το μεσημέρι σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο λόγω των ισχυρών ανέμων. Σύμφωνα με το λιμενικό, κανονικά φεύγουν τα πλοία για Αργοσαρωνικό.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, εικόνα ταλαιπωρίας κυριαρχεί στον Πειραιά καθώς χιλιάδες αδειούχοι βρίσκονται ήδη εκεί, αλλά οι καταπέλτες των πλοίων παραμένουν κλειστοί, λόγω των θυελλωδών ανέμων. Οι ταξιδιώτες του πρώτου δρομολόγιου που ήταν στις 06.45 για Κυκλάδες πληροφορήθηκαν ότι θα υπάρξει καθυστέρηση τουλάχιστον ως τη 1 στον απόπλου και αυτό ισχύει για όλα τα νησιά του Αιγαίου.