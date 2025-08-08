H Opel ενισχύει την γκάμα της με την επταθέσια εκδοχή του νέου Frontera. To SUV της γερμανικής φίρμας συνδυάζει την πλήρως εξοπλισμένη έκδοση GS, προσφέροντας κορυφαία άνεση και τεχνολογία. Το σύστημα πολυμέσων με έγχρωμη οθόνη αφής 10 ιντσών και ο πίνακας πληροφόρησης οδηγού φροντίζουν για τη συνδεσιμότητα και την ψυχαγωγία, ενώ η ασύρματη φόρτιση στην κεντρική κονσόλα και οι πέντε θύρες USB-C (δύο εμπρός, δύο στη δεύτερη σειρά και μία στην τρίτη) εξασφαλίζουν πως όλες οι φορητές συσκευές είναι πάντα φορτισμένες.

Με μήκος 4.385 mm, πλάτος 1.849 mm (με κλειστούς εξωτερικούς καθρέφτες) και ύψος 1.635 mm, το Opel Frontera αξιοποιεί κάθε εκατοστό του εσωτερικού του. Στην πενταθέσια έκδοση, προσφέρει 460 lt χώρου αποσκευών με τα πίσω καθίσματα σε όρθια θέση. Με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων (σε αναλογία 60:40), ο διαθέσιμος χώρος φτάνει τα 1.600 lt.

Η 7-θέσια διαμόρφωση προσθέτει δύο αναδιπλούμενα καθίσματα στην τρίτη σειρά, τα οποία προσαρμόζονται ανεξάρτητα για μεγαλύτερη ευελιξία, ανάλογα με τις ανάγκες επιβατών και αποσκευών.

Το Frontera 1.2 Turbo Hybrid 110 hp eDCT6 Edition διατίθεται με τιμή από 22.900 ευρώ, ενώ με τους 145 ίππους η τιμή του ανεβαίνει κατά 1.000 ευρώ (από 23.900 ευρώ).