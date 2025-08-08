Αμέσως μετά την επίσημη παρουσίαση και την έναρξη προπώλησης του νέου, πλήρως ηλεκτρικού sedan P7 της Xpeng στην Κίνα στις 6 Αυγούστου, ελήφθησαν περισσότερες από 10.000 παραγγελίες σε μόλις 6 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα.

Το νέο αυτοκίνητο διατίθεται σε εκδόσεις εξαιρετικά μεγάλης αυτονομίας 820 χλμ., υψηλής απόδοσης 750 χλμ. και μεγάλης αυτονομίας 702 χλμ.

Η επίσημη κυκλοφορία έχει προγραμματιστεί για αργότερα αυτόν τον μήνα και το εύρος τιμών προπώλησης δεν ανακοινώθηκε κατά την παρουσίαση.

Προσφέρεται τόσο μ ε κίνηση στους πίσω τροχούς (RWD) όσο και κίνηση στους τέσσερις τροχούς (AWD) και βασίζονται σε μια πλατφόρμα υψηλής τάσης 800V. Η κίνηση στους πίσω τροχούς (RWD) είναι εξοπλισμένη με ηλεκτροκινητήρα 270 kW (362 hp) και συνδυάζεται είτε με φωσφορικό σίδηρο λιθίου 74,9 kWh είτε με τριαδική μπαταρία λιθίου 92,2 kWh. Η κίνηση στους τέσσερις τροχούς τροφοδοτείται από έναν επιπλέον μπροστινό ηλεκτρικό κινητήρα 167 kW και συνδυάζεται με τριαδική μπαταρία λιθίου 92,2 kWh, ανεβάζοντας τη συνολική ισχύ του συστήματος στα 437 kW (586 hp)