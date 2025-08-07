Λίγο πριν από την έναρξη του υπουργικού συμβουλίου στο Ισραήλ, το οποίο αναμένεται να αποφασίσει εάν θα προχωρήσει σε πλήρη κατάληψη της Λωρίδας της Γάζας, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ «δεν σκοπεύει να προσαρτήσει τη Γάζα».

Παράλληλα, ανέφερε ότι το Τελ Αβίβ σχεδιάζει να παραδώσει τη διοίκηση της περιοχής σε ένα απροσδιόριστο «μεταβατικό όργανο».

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του που μεταδόθηκαν από το ινδικό ειδησεογραφικό δίκτυο CNN-News18, ο Νετανιάχου παρουσίασε το στρατηγικό του όραμα για τη συνέχιση του πολέμου στη Γάζα και τις εξελίξεις που θα ακολουθήσουν.

Ο Νετανιάχου επανέλαβε τους βασικούς στόχους του Ισραήλ: την πλήρη διάλυση της Χαμάς και την άνευ όρων επιστροφή όλων των εναπομεινάντων ομήρων. Ο Νετανιάχου λέει ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να τερματιστεί γρήγορα, εάν η Χαμάς καταθέσει τα όπλα της και απελευθερώσει τους ομήρους.

«Θα πάρουμε τον έλεγχο της Γάζας»

Επίσης, σε συνέντευξή του στο Fox News, στην ερώτηση αν το Ισραήλ θα «πάρει τον έλεγχο ολόκληρης της Γάζας», απάντησε:

«Σκοπεύουμε να το κάνουμε», απάντησε ο Νετανιάχου, «για να διασφαλίσουμε την ασφάλειά μας, να απομακρύνουμε τη Χαμάς από εκεί, να επιτρέψουμε στον πληθυσμό να απελευθερωθεί από τη Γάζα και να την παραδώσουμε σε πολιτική διακυβέρνηση που δεν είναι η Χαμάς και κανένας που υποστηρίζει την καταστροφή του Ισραήλ».

Πρόσθεσε: «Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε να απελευθερώσουμε τους εαυτούς μας και τον λαό της Γάζας από τον τρομερό τρόμο της Χαμάς».

Ο Νετανιάχου ανέφερε επίσης στο Fox ότι το Ισραήλ δεν θέλει να είναι «ένα κυβερνητικό όργανο» στη Γάζα. «Δεν θέλουμε να την κρατήσουμε. Θέλουμε να έχουμε μια περίμετρο ασφαλείας. Δεν θέλουμε να την κυβερνήσουμε».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ άρχισε στις 6 μ.μ., ώστε να συζητήσει σχετικά με το εάν θα προχωρήσει σε μια πλήρη στρατιωτική κατοχή της Λωρίδας της Γάζας.