Το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ εξετάζει την πρόταση του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για την ολική κατοχή της Λωρίδας της Γάζας – μια κίνηση που βάζει τον πόλεμο σε νέα φάση με σημαντικές επιπτώσεις. Είκοσι δύο μήνες μετά την επίθεση της Χαμάς στο Νότιο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023, τα σχέδια για την επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ σε όλον τον θύλακα συζητούνται ευρέως, με τον Νετανιάχου να δηλώνει: «Είναι απαραίτητο να νικήσουμε ολοκληρωτικά τον εχθρό στη Γάζα, να απελευθερώσουμε όλους τους ομήρους μας και να διασφαλίσουμε ότι η Γάζα δεν θα αποτελεί πλέον απειλή για το Ισραήλ».

H έντονη διαφωνία του ανθρώπου που ο ίδιος ο Νετανιάχου επέλεξε τον περασμένο Μάρτιο να ηγηθεί των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων δεν φαίνεται να επηρεάζει την απόφαση. Ο στρατηγός Εγιάλ Ζαμίρ διαδέχθηκε τον Χέρζι Χαλεβί, ο οποίος δήλωνε τότε ότι «στη Γάζα τα όπλα δεν μπορούν να επιτύχουν περαιτέρω αποτελέσματα». Το ίδιο φαίνεται να υποστηρίζει τώρα και ο Ζαμίρ, σύμφωνα με την ανάλυση του οποίου η βαριά ισραηλινή στρατιωτική παρουσία στη Γάζα σήμερα λειτουργεί μόνο προς όφελος του τζιχαντιστικού κινήματος, μια και δεν έχουν βρεθεί αξιόπιστοι τρόποι εισόδου βοήθειας και θέτει σε κίνδυνο τους ισραηλινούς στρατιώτες, ενώ αυξάνει και τη φθορά στο στράτευμα. Ο Νετανιάχου όμως, μέχρι στιγμής, δείχνει αποφασισμένος και αυτό εντείνει τη συζήτηση για τις πιθανές συνέπειες.

Αδιέξοδο

Παρά τις πρωτοβουλίες διαφόρων χωρών για την αναβίωση των συνομιλιών, το αδιέξοδο έχει γίνει πιο έντονο τις τελευταίες εβδομάδες. Την Κυριακή, μετά την κυκλοφορία βίντεο δύο ομήρων, ο Νετανιάχου δήλωσε: «Η Χαμάς δεν θέλει συμφωνία». Ορισμένοι παρατηρητές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο οι διαρροές για τις προθέσεις του, οι οποίες προέρχονται απευθείας από τον στενό κύκλο του, να αποσκοπούν πρωτίστως στην αύξηση της πίεσης στην παλαιστινιακή οργάνωση. Σύμφωνα με στοιχεία που συνέλεξε το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών (OCHA), η επέκταση του πολέμου σε ολόκληρη την επικράτεια, ιδίως στις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές, θα αποτελούσε πρόσθετο κίνδυνο για τους πληθυσμούς που συγκεντρώνονται πλέον σε λιγότερο από το 13% του θύλακα.

Για τις χώρες που εμπλέκονται στις διαπραγματεύσεις, η κατάληψη της Γάζας θα ήταν υπερβολική. Επιπλέον, η Χαμάς έχει κατηγορήσει τις αραβικές χώρες, ιδίως την Αίγυπτο, ότι είναι πολύ παθητικές απέναντι στον κίνδυνο λιμού στη Γάζα. Η προοπτική μιας κατοχής εγείρει το ζήτημα της πολιτικής διοίκησης σε μια περιοχή όπου περισσότεροι από 2,1 εκατομμύρια άνθρωποι αγωνίζονται να επιβιώσουν σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Από την έναρξη του πολέμου, το Ισραήλ δεν έχει στοχεύσει μόνο τις στρατιωτικές δυνάμεις της Χαμάς, αλλά και πολλές δημόσιες υπηρεσίες, υποστηρίζοντας ότι «τρομοκράτες κρύβονται σε νοσοκομεία και σχολεία», κάτι που δεν μπορεί να επαληθευθεί, όπως γράφει η “Repubblica“.

Τα δεινά του άμαχου πληθυσμού

Εκείνο που είναι βέβαιο είναι τα δεινά του άμαχου πληθυσμού στη Γάζα. Πέντε γιατροί και δύο νοσοκόμες από τη Γαλλία και την Ελβετία, οι οποίοι πραγματοποίησαν αρκετές ανθρωπιστικές αποστολές στη Γάζα από τον Νοέμβριο του 2023, μίλησαν στην εφημερίδα “Le Monde“. «Επιστρέφεις από εκεί μεταμορφωμένος» είπε ο ορθοπεδικός χειρουργός Φρανσουά Ζουρντέλ. Ο 54χρονος βετεράνος γιατρός έχει ταξιδέψει και σε άλλους πολέμους, όμως εξηγεί ότι η Γάζα είναι εντελώς διαφορετική: «Οι βομβαρδισμοί είναι αδιάκοποι και οι άνθρωποι δεν μπορούν να φύγουν». Η 58χρονη νοσοκόμα Κάριν Χούστερ περιέγραψε την κατάσταση στα νοσοκομεία: «Οι ασθενείς κείτονταν στο έδαφος. Οταν πέθαιναν, τους σπρώχναμε σε μια γωνία – δεν είχαμε χρόνο να τους πάμε στο νεκροτομείο γιατί συνέχιζαν να έρχονται περισσότεροι τραυματίες. Μα δεν έχουμε πια καθόλου ανθρωπιά;».