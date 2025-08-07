Το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο αναμένεται σήμερα το απόγευμα (στις 6 ώρα Ισραήλ) να εγκρίνει το φιλόδοξο σχέδιο του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου για την κατάληψη ολόκληρης της Λωρίδας της Γάζας. Η επιχείρηση, που προβλέπεται να διαρκέσει τέσσερις έως πέντε μήνες, θα εκτοπίσει περίπου ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιους προς το νότιο τμήμα του θύλακα, προς την ανθρωπιστική ζώνη του Μαουάσι, σε μια προσπάθεια να καταστραφούν οι υποδομές της Χαμάς και να πιεστεί η οργάνωση να απελευθερώσει τους 50 ομήρους που κρατά, σύμφωνα με το Times of Israel.

Το σχέδιο κατάληψης της Γάζας σε δύο φάσεις: Εκκένωση και στρατιωτική επίθεση

Σύμφωνα με το Channel 12 News, στην πρώτη φάση του σχεδίου, το Ισραήλ θα εκδώσει προειδοποίηση εκκένωσης στους κατοίκους της πόλης της Γάζας – που εκτιμάται ότι είναι περίπου 1 εκατομμύριο άτομα – προκειμένου να δοθεί χρόνος για τη δημιουργία υποδομών για τους πολίτες στο κέντρο της πόλης συμπεριλαμβανομένων νοσοκομείων και καταυλισμών για τους εκτοπισμένους με αυτή την φάση να αναμένεται να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες.

Στη δεύτερη φάση, το Ισραήλ θα ξεκινήσει μια στρατιωτική επίθεση, κατά τη διάρκεια της οποίας ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία ανακοινώνοντας την επιτάχυνση της ανθρωπιστικής βοήθειας σε συντονισμό με το Ισραήλ.

Το Ynet, το κανάλι Kan και το Channel 13 μετέδωσαν ότι στην επιχείρηση αναμένεται να εμπλακούν τέσσερις έως πέντε μεραρχίες των IDF. Σύμφωνα το Kan, εκτός από την πόλη της Γάζας στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας, το σχέδιο ήταν να επεκταθεί και στα στρατόπεδα στο κέντρο της Γάζας, όπου ο IDF έχει μέχρι στιγμής ελάχιστη παρουσία.

Ο άμαχος πληθυσμός αναμένεται να ωθηθεί περαιτέρω προς το νότιο τμήμα της Λωρίδας, ενώ θα πραγματοποιηθούν επιχειρήσεις σε περιοχές όπου πιστεύεται ότι κρατούνται όμηροι, με προσπάθειες να αποφευχθεί οποιαδήποτε βλάβη σε αυτούς.

Όλες οι εκδοχές του σχεδίου, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, παρουσιάστηκαν σε μια διάρκειας 3 ωρών συζήτηση μεταξύ μιας μικρότερης ομάδας την Τρίτη στην οποία ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του IDF, υποστράτηγος Εγιάλ Ζεμίρ, παρουσίασε στον Νετανιάχου διάφορες επιλογές για τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας.

Επέκταση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ Μάικ Χάκιμπι δήλωσε την Τετάρτη στο Bloomberg ότι υπάρχει πίεση για την ταχεία προσθήκη 12 κέντρων βοήθειας στα τέσσερα που λειτουργούν ήδη υπό την αιγίδα του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

Η επέκταση θα χρηματοδοτηθεί με περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε δωρεές από τις ΗΠΑ και άλλες χώρες, ανέφερε το Channel 12, προσθέτοντας ότι ο στόχος θα είναι να δοθεί στους κατοίκους της Γάζας πρόσβαση σε βοήθεια που θα παρακάμπτει τη Χαμάς, ενώ η πόλη της Γάζας θα βρίσκεται υπό ισραηλινό έλεγχο.

Εναλλακτικό σχέδιο αποκλεισμού της Γάζας

Το κανάλι Kan μετέδωσε και πληροφορίες για ένα εναλλακτικό σχέδιο που βρίσκεται στο τραπέζι και προβλέπει να περικυκλωθεί η πόλη της Γάζας και τα στρατόπεδα στο κέντρο της, να μπλοκαριστεί η βοήθεια προς αυτές τις περιοχές και να ξεκινήσουν στοχευμένες επιδρομές, αντί για πλήρη κατάληψη, με στόχο να εξαντληθεί η Χαμάς.

Το μειονέκτημα στο σχέδιο αυτό θα ήταν ότι θα χρειαζόταν χρόνος, αλλά αξιωματούχοι ασφαλείας ανέφεραν ότι αυτό θα μπορούσε να είναι ένα πρώτο βήμα πριν από την κατάληψη των περιοχών, με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να φέρεται να έχει απορρίψει αυτό το σχέδιο.