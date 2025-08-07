Μετά από έναν αποκλεισμό που άφησε πίκρα, ο Παναθηναϊκός καλείται να γυρίσει σελίδα και να συνεχίσει με το κεφάλι ψηλά την πορεία του στην Ευρώπη.

Ο Πέδρο Τσιριβέγια μίλησε στο MatchDay Mag της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για όσα συνέβησαν κόντρα στους Ρέιντζερς, για την πρόκληση απέναντι στη Σαχτάρ και για την ανάγκη αντίδρασης.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Τσιριβέγια:

Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από έναν σκληρό αποκλεισμό απ’ τη Ρέιντζερς αλλά το ευρωπαϊκό ταξίδι συνεχίζεται απέναντι στη Σαχτάρ. Πόσο καθοριστική θεωρείς την άμεση αντίδραση της ομάδας;

«Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην ξεχάσουμε τι συνέβη απέναντι στη Ρέιντζερς, να το κρατήσουμε στο μυαλό μας και να το χρησιμοποιήσουμε απέναντι στη Σαχτάρ. Αν έχουμε την ίδια νοοτροπία, την ίδια απόδοση, το ίδιο σθένος, και προσθέσουμε αυτό που μας έλειψε κόντρα στη Ρέιντζερς -δηλαδή τα γκολ- τότε είμαι σίγουρος ότι θα είμαστε μια πολύ δύσκολη ομάδα για να την κερδίσει κανείς. Δείξαμε ότι ήμασταν καλύτεροι από τη Ρέιντζερς, αλλά δυστυχώς μας έλειψε το πιο σημαντικό πράγμα στο ποδόσφαιρο: η αποτελεσματικότητα».

Η ομάδα συνεχίζει στο Europa League αλλά σίγουρα η Σαχτάρ θεωρείται ένα σύνολο επιπέδου Champions League. Τι είδους παιχνίδια περιμένεις να αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός;

«Σίγουρα θα είναι δύο πολύ δύσκολοι αγώνες, εντός κι εκτός έδρας. Αλλά κι εμείς έχουμε ποιότητα. Είμαι σίγουρος ότι και αυτοί πιστεύουν πως δεν θα είναι εύκολο να παίξουν απέναντι στον Παναθηναϊκό. Όπως είπα, πρέπει να έχουμε ισχυρή νοοτροπία. Ξέρουμε ότι σε κάποιο σημείο του αγώνα θα δυσκολευτούμε, θα υποφέρουμε ίσως, αλλά πρέπει να μείνουμε δυνατοί ψυχολογικά και να πιστεύουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, γιατί έχουμε την ποιότητα. Για μένα, το πιο σημαντικό σ’ αυτά τα δύο παιχνίδια θα είναι η ψυχική δύναμη και η πνευματική ετοιμότητά μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για δύο σκληρά ματς».

Αναφέρθηκες στη σημασία της ψυχικής δύναμης. Πόσο δύσκολο είναι, ψυχολογικά, για μια ομάδα να επανέλθει μετά από μια σειρά αγώνων όπου άξιζε περισσότερα απ’ όσα τελικά πήρε; Και τι θεωρείς ότι πρέπει να κάνετε για να γυρίσετε την κατάσταση υπέρ σας;

«Για μένα υπάρχουν δύο τρόποι για να αντιμετωπίσεις την κατάσταση. Ή λες «εντάξει, χάσαμε, πάμε για το Europa League». Ή λες «δεν κερδίσαμε, αλλά υπήρχαν πολλά θετικά και αξίζαμε να προκριθούμε». Πρέπει να πάμε με αυτή τη νοοτροπία. Φυσικά, πρέπει όλοι να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε, αλλά πιστεύω ότι έχουμε τα θεμέλια για να είμαστε ανταγωνιστικοί. Τρέχουμε όλοι μαζί, είμαστε δυνατοί αμυντικά, έχουμε ενέργεια. Κάποια στιγμή θα έρθουν και τα γκολ. Όταν δημιουργείς τόσες ευκαιρίες, είναι αδύνατο να μη σκοράρεις. Πιστεύω ότι η ατυχία που είχαμε απέναντι στη Ρέιντζερς, μπορεί τώρα να γυρίσει υπέρ μας, αν συνεχίσουμε στο ίδιο επίπεδο απόδοσης».

Τόνισες πως το βασικό στοιχείο που έλειψε απ’ την ομάδα απέναντι στη Ρέιντζερς ήταν το γκολ. Ενόψει και των αγώνων με τη Σαχτάρ, υπάρχει κάτι άλλο που δεν είχε η ομάδα και χρήζει βελτίωσης ή ήταν κυρίως ζήτημα αποτελεσματικότητας;

«Πάντοτε, σε όλους τους τομείς, υπάρχει περιθώριο για βελτίωση. Για μένα όμως, το βασικό ήταν το γκολ. Όταν παίζεις σε ευρωπαϊκά παιχνίδια, πρέπει να είσαι κυνικός. Το είδαμε με τη Ρέιντζερς: είχαμε 12 μεγάλες ευκαιρίες συνολικά στα δύο παιχνίδια. Αυτό είναι σχεδόν αδύνατο σε επίπεδο Champions League. Οπότε, ναι, αυτό που μας έλειψε ήταν τα γκολ. Κατά τ’ άλλα, είχαμε καλές στιγμές, κάποια διαστήματα που η Ρέιντζερς ήταν καλύτερη, αλλά αυτά τα ματς κρίνονται στις λεπτομέρειες. Και, όπως είδαμε και στο τελευταίο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ, αμέσως μετά το πρώτο μας γκολ, είχαμε άλλη μια φάση. Μπορεί όλα να ήταν διαφορετικά. Αυτό όμως είναι το ποδόσφαιρο. Οπότε, το πιο σημαντικό είναι να νιώθεις ανταγωνιστικός και τα γκολ θα έρθουν».

Τι κρατάτε συνολικά από την εμπειρία των αγώνων με τη Ρέιντζερς; Η καλή αγωνιστική εικόνα της ομάδας σάς δίνει πίστη για τη δουλειά που γίνεται καθημερινά στις προπονήσεις και ώθηση για τη συνέχεια;

«Ακριβώς! Είναι πολύ σημαντικό. Δείξαμε ότι μπορούμε να ανταγωνιστούμε, ότι έχουμε καλή ομάδα και, όπως είπα, το πιο σημαντικό είναι να συνεχίσουμε να προπονούμαστε με τον ίδιο τρόπο, να δουλεύουμε όλοι μαζί. Μου αρέσει ο τρόπος που πιέζουμε όλοι, από τους επιθετικούς μέχρι την άμυνα. Οπότε, πρέπει να κρατήσουμε τα θετικά».

Πώς βίωσες την πρώτη σου εμπειρία στο ΟΑΚΑ, μπροστά στον κόσμο του Παναθηναϊκού;

«Ήταν πολύ ωραία! Μας έλειψε μόνο η νίκη, αλλά είμαι χαρούμενος που έπαιξα το πρώτο μου επίσημο παιχνίδι εντός έδρας, μπροστά στους φιλάθλους μας. Θέλω να τους ευχαριστήσω γιατί δημιούργησαν τρομερή ατμόσφαιρα. Ελπίζω να τους κάνουμε χαρούμενους με μια νίκη απέναντι στη Σαχτάρ».

Μοιάζεις να «έδεσες» πολύ γρήγορα με την ομάδα. Σαν να βρίσκεσαι καιρό στον Παναθηναϊκό. Πώς αισθάνεσαι ποδοσφαιρικά;

«Νιώθω πολύ καλά. Οι συμπαίκτες μου με υποδέχθηκαν πολύ θερμά όταν ήρθα πριν από ένα μήνα. Το ίδιο και ο προπονητής και το επιτελείο. Για μένα ήταν εύκολο να προσαρμοστώ, γιατί ο τρόπος που παίζει και σκέφτεται η ομάδα, μού ταιριάζει. Καταλαβαίνω καλά τι ζητάει ο προπονητής από μένα και προσπαθώ να το εφαρμόζω σε κάθε αγώνα και κάθε προπόνηση».

Πώς κύλησαν οι πρώτες σου εβδομάδες στην Αθήνα, όχι μόνο σε αγωνιστικό επίπεδο αλλά και στην καθημερινότητα;

«Όλα είναι τέλεια για να είμαι ειλικρινής. Ήξερα προτού έρθω ότι η Αθήνα είναι πολύ όμορφη πόλη, αλλά τώρα το ζω και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Και η γυναίκα μου, επίσης, είναι πολύ ευχαριστημένη. Θα έλεγα ότι μοιάζει αρκετά με την Ισπανία, με τη Βαλένθια. Βλέπω ότι είναι άνθρωποι είναι πολύ ανοιχτοί, πολύ θερμοί. Όλα αυτά έκαναν πολύ εύκολη την προσαρμογή μου».

Ήρθες στον Παναθηναϊκό με όνειρα, στόχους και προσδοκίες. Τώρα που βρίσκεσαι μέσα στην ομάδα και ζεις την καθημερινότητά της από κοντά, νιώθεις αισιοδοξία για το μέλλον;

«Ναι, φυσικά! Είμαι πολύ αισιόδοξος. Βλέπω τον τρόπο που δουλεύουμε, τον τρόπο που μας προετοιμάζει το τεχνικό επιτελείο. Έχουμε πολύ καλούς παίκτες. Πρέπει να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε και να έχουμε πείνα για νίκες. Αυτό είναι το σημαντικότερο»…