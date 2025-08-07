Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ρουί Βιτόρια, έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω του MatchDay Mag των Πράσινων για το παιχνίδι με τη Σαχτάρ:

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Πορτογάλος τεχνικός:

«Πρέπει να γυρίσουμε σελίδα. Αυτό κάνει τους πρωταθλητές: το να ξεπερνούν άμεσα τέτοιες καταστάσεις, να κάνουν την αυτοκριτική τους αλλά να εστιάζουν στον επόμενο αγώνα.

Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, ανταγωνιστικοί και αποτελεσματικοί, όχι μόνο στο αντίπαλο τέρμα, αλλά και στις προσωπικές μονομαχίες, τις διεκδικούμενες μπάλες, σ’ ένα παραπάνω σπριντ, σ’ όλες τις λεπτομέρειες.

Είναι σημαντικό να έχουμε εμείς την μπάλα στα πόδια μας και, όπως και με τη Ρέιντζερς, να τους χαλάσουμε το παιχνίδι όσο γίνεται. Να τους δυσκολέψουμε, κλέβοντας μπάλες ψηλά και βγάζοντας αντεπιθέσεις, αλλά και να δείξουμε κι εμείς την ποιότητά μας επιθετικά».