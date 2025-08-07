Μια μαγευτική βραδιά χάρισε στο κοινό ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου το βράδυ της Τετάρτης 6 Αυγούστου, στη συναυλία που πραγματοποίησε στο Ναύπλιο, πλημμυρίζοντας την ατμόσφαιρα με συγκίνηση, πάθος και την ασύγκριτη σκηνική του παρουσία.

Παρότι εμφανίστηκε στη σκηνή κρατώντας πατερίτσα λόγω πρόσφατου τραυματισμού, τίποτα δεν στάθηκε ικανό να εμποδίσει τη δυνατή σύνδεση που έχει χτίσει με το κοινό του εδώ και δεκαετίες. Ο αγαπημένος ερμηνευτής παρουσίασε με αφοσίωση αγαπημένα τραγούδια-ορόσημα, που έχουν συνοδεύσει πολλές γενιές, διατηρώντας στο ακέραιο την αυθεντικότητα, την εκφραστικότητα και την ενέργειά του.

Από την πρώτη στιγμή της εμφάνισής του, το κοινό τον καταχειροκρότησε και τραγούδησε μαζί του, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά ότι η αγάπη του κόσμου για τον Βασίλη παραμένει σταθερή και άσβεστη στο πέρασμα του χρόνου.