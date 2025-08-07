Τρεις συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν την περασμένη Τρίτη στη Σόφια της Βουλγαρίας για την κάνναβη συνολικού μεικτού βάρους 559 κιλών που κατέσχεσαν οι Ελληνικές Αρχές στον Πειραιά τον προηγούμενο μήνα.

Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα έπεσαν στα χέρια των Αρχών έπειτα από διαδικασία ελεγχόμενης παράδοσης ναρκωτικών ουσιών. Προηγήθηκε ευρωπαϊκή αστυνομική και δικαστική συνεργασία, κατόπιν σχετικής εισαγγελικής εντολής και αποδοχής του σχετικού αιτήματος από τις βουλγαρικές Αρχές.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διυπηρεσιακής συνεργασίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και του Τμήματος Λαθρεμπορίου της Γ’ Τελωνειακής Διεύθυνσης Πειραιά, την Τρίτη 29 Ιουλίου 2025, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε εμπορευματοκιβώτια προερχόμενα από χώρες της Βόρειας Αμερικής, με σκοπό τον εντοπισμό ναρκωτικών ουσιών, οι οποίες αποκρύπτονται σε νόμιμα φορτία και την αποτροπή της περαιτέρω κυκλοφορίας τους στην Ευρώπη.

Από Καναδά το φορτίο με την κάνναβη

Κατά τον έλεγχο, εντοπίστηκαν σε εμπορευματοκιβώτιο που είχε αφιχθεί στο λιμάνι στις 17 Ιουλίου 2025, σάκοι με μονωτικό υλικό, που περιείχαν 810 πακέτα με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού μεικτού βάρους 559 κιλών. Όπως διαπιστώθηκε, το φορτίο είχε μεταφερθεί από τον Καναδά, με τελικό προορισμό τη Βουλγαρία.

Ακολούθησε αίτημα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και εκδόθηκε σχετική Απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, δυνάμει της οποίας υλοποιήθηκε ελεγχόμενη μεταφορά μέρους της κατασχεθείσας ποσότητας.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε επιτυχώς, με τη σύλληψη των τριών εμπλεκομένων προσώπων στη Βουλγαρία, όταν επιχείρησαν να αφαιρέσουν τις ναρκωτικές ουσίες από επικαθήμενο φορτηγού οχήματος.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.