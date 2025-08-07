Σε φάση εκτεταμένης αναβάθμισης εισέρχεται το μετρό της Αθήνας, καθώς υπεγράφησαν συμβάσεις για το πρώτο σημαντικό έργο εκσυγχρονισμού από την έναρξη λειτουργίας του, συνολικού προϋπολογισμού 7,3 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για έργο που προβλέπει την αντικατάσταση 32 χιλιομέτρων σιδηροτροχιών στο βασικό δίκτυο των Γραμμών 2 και 3 (Σεπόλια-Δάφνη και Μοναστηράκι-Εθνική Άμυνα). Το έργο της επιδομής ανέλαβε η Κοινοπραξία «Λεονάρδος Ρήγας Τεχνική ΑΕ» & «Σιδηροδρομικά Έργα Ανώνυμη Εργοληπτική Κατασκευαστική Εταιρεία», με τον προϋπολογισμό του σχετικού σκέλους να φτάνει τα 4.841.900 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

Η υπογραφή της σύμβασης πραγματοποιήθηκε παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη και του γενικού γραμματέα Μεταφορών Στέλιου Σακαρέτσιου, ενώ προηγήθηκε ο απαραίτητος προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Προληπτική συντήρηση και αναβάθμιση για ενίσχυση της ασφάλειας

Πρόκειται για μια στοχευμένη παρέμβαση που εντάσσεται στη στρατηγική προληπτικής συντήρησης και αναβάθμισης του δικτύου του μετρό. Ο σχεδιασμός αφορά κυρίως τα καμπύλα τμήματα των γραμμών 2 και 3, όπου διαπιστώνονται αυξημένες μηχανικές καταπονήσεις. Οι παρεμβάσεις έχουν προγραμματιστεί με βάση τεχνικά δεδομένα και προβλέψεις φθοράς, με στόχο να διατηρηθούν τα υψηλά πρότυπα ασφάλειας και αξιοπιστίας, αποτρέποντας αιφνιδιασμούς και προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του συστήματος.

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν άμεσα, όπως ορίζει το αρχικό χρονοδιάγραμμα, και προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2026.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης τόνισε, μεταξύ άλλων: «Μετά από 25 χρόνια απρόσκοπτης λειτουργίας, προχωράμε για πρώτη φορά στην προληπτική αντικατάσταση των σιδηροτροχιών στο βασικό δίκτυο των γραμμών 2 και 3 του μετρό. Προχωράμε έγκαιρα και με σχέδιο, γνωρίζοντας ότι το υλικό πλησιάζει στο τέλος της φυσικής διάρκειας ζωής του, χωρίς να περιμένουμε σημάδια φθοράς για να δράσουμε. Λειτουργούμε προληπτικά, με επιμέλεια, όπως θα έπρεπε να λειτουργεί κάθε σύγχρονο κράτος, ώστε το δίκτυο να παραμείνει ασφαλές και αξιόπιστο για τους πολίτες. Κάθε τέτοια παρέμβαση δεν είναι μια απλή υποχρέωση, αλλά μια αθόρυβη, ουσιαστική επένδυση στην καθημερινότητα. Είναι απόδειξη ότι μπορούμε να κάνουμε τα σωστά πράγματα τη σωστή στιγμή – και όχι εκ των υστέρων. Στόχος μας είναι ένα σύστημα μεταφορών που σέβεται τον επιβάτη και προνοεί για την ασφάλειά του».

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΣΤΑΣΥ Αθανάσιος Κοτταράς, υπογράμμισε: «Ξεκινά ένα έργο ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία του δικτύου του Μετρό. Είναι ένα τεχνικό έργο απαιτητικό, επιπρόσθετης αξίας για εμάς στις Σταθερές Συγκοινωνίες, γιατί σχεδιάστηκε και υλοποιείται με ιδίους πόρους και εντός του αρχικού χρονοδιαγράμματος». Προσέθεσε μάλιστα ότι «το έργο αποτελεί μέρος ενός συνολικού σχεδίου παρεμβάσεων στις τρεις γραμμές του μετρό, που περιλαμβάνει αναβάθμιση του τροχαίου υλικού, της επιδομής και των συστημάτων, ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και αύξηση των εσόδων».