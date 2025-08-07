Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συνεδρίασε σήμερα το πρωί υπό τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Παπαευσταθίου, εξαιτίας των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών που αναμένεται να επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες. Συγκεκριμένα, προβλέπονται ισχυροί άνεμοι, με ριπές που θα αγγίξουν ακόμη και τα 9 μποφόρ.

Όπως εκτιμούν οι ειδικοί της Επιτροπής, οι επερχόμενοι βόρειοι άνεμοι αναμένεται να φτάσουν τα 8 μποφόρ, ενώ κατά διαστήματα θα σημειωθούν ριπές έως και 9 μποφόρ. Τα φαινόμενα αυτά θα επηρεάσουν κυρίως τα ανατολικά ηπειρωτικά, το κεντρικό και νότιο Αιγαίο, καθώς και την Κρήτη.

Κορύφωση κινδύνου αύριο: Αυξημένη προσοχή για πυρκαγιές και ναυσιπλοΐα

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η Παρασκευή 8 Αυγούστου χαρακτηρίζεται ως η πιο δύσκολη ημέρα, με σημαντικά αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, αλλά και προβλήματα στη ναυσιπλοΐα. Οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν ισχυρές συστάσεις για επαγρύπνηση και τήρηση των οδηγιών αυτοπροστασίας.

Εξέλιξη των καιρικών συνθηκών το Σαββατοκύριακο

Το Σάββατο 9 Αυγούστου η ένταση των ανέμων θα παραμείνει υψηλή, φτάνοντας τα 7 με 8 μποφόρ, ενώ την Κυριακή θα επικρατήσουν τοπικά άνεμοι έως και 7 μποφόρ. Ταυτόχρονα, στη Δυτική Ελλάδα, η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή άνοδο, φτάνοντας το Σαββατοκύριακο τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Αντίθετα, στα ανατολικά τμήματα της χώρας, εξαιτίας του μελτεμιού, η θερμοκρασία δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 35 με 37 βαθμούς, στοιχείο που συμβάλλει εν μέρει στη διατήρηση πιο ήπιων θερμικών συνθηκών στις συγκεκριμένες περιοχές.