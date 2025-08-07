Για την πιστοποίηση και καταχώρηση ανελκυστήρα, απαιτούνται συγκεκριμένα δικαιολογητικά και διαδικασίες, ανάλογα με το αν ο ανελκυστήρας είναι νέος ή υφιστάμενος και αν έχει άδεια λειτουργίας.

Γενικά, απαιτείται αίτηση καταχώρησης, αντίγραφο οικοδομικής άδειας, μηχανολογικά και ηλεκτρολογικά σχέδια, υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικό ελέγχου από αναγνωρισμένο φορέα και βιβλιάριο παρακολούθησης ανελκυστήρα.

Ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Εγκαταστατών Συντηρητών, Γιώργος Βλασσόπουλος, μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για την πιστοποίηση των ασανσέρ.

«Τώρα ξεκινάμε την απογραφή για να μάθουμε πόσοι ανελκυστήρες υπάρχουν, πόσοι λειτουργούν νόμιμα ή παράνομα και πόσοι συντηρούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Και πόσοι είναι ανύπαρκτοι για το κράτος. Πρέπει να μπει κανείς την ηλ. πλατφόρμα και να δηλώσει 5 απλά στοιχεία. Είναι πολύ απλό. Δικαίωμα έχει ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του», τόνισε μεταξύ άλλων.

Πιστοποίηση ασανσέρ: Πού κάνω αίτηση, τα δικαιολογητικά

Είσοδος με κωδικούς Taxisnet.

Υποβολή της δήλωσης

– Στοιχεία του ιδιοκτήτη ή διαχειριστή ή νόμιμου εκπροσώπου.

– Διεύθυνση κτιρίου όπου βρίσκεται εγκατεστημένος ο ανελκυστήρας

– Αριθμός στάσεων του ανελκυστήρα.

– Έτος εγκατάστασης.

– Στοιχεία του υπεύθυνου συντηρητή.

– Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ)

Περισσότεροι ανελκυστήρες στο ίδιο κτίριο:

– Ξεχωριστές δηλώσεις

Πρόστιμα σε περίπτωση μη καταχώρισης:

ευρώ για ανελκυστήρες σε κτίρια με αποκλειστική χρήση κατοικίας.

500 ευρώ για κτίρια μεικτής ή επαγγελματικής χρήσης.

1000 ευρώ για ανελκυστήρες σε κτίρια προσπελάσιμα από το κοινό.

Ανελκυστήρες που δεν θα απογραφούν:

– Mη συμμορφούμενοι

– Δεν θα μπορούν να συντηρηθούν με νόμιμο τρόπο

*Καταληκτική ημερομηνία: 30 Νοεμβρίου 2025