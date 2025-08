Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα (6/8) ότι ο ειδικός απεσταλμένος του, ο Στιβ Γουίτκοφ, σημείωσε «μεγάλη πρόοδο» στη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο αμερικανός πρόεδρος συμπλήρωσε πως ενημέρωσε ορισμένους εκ των ευρωπαίων συμμάχων σχετικά με την έκβαση της συνάντησης.

«Ο ειδικός απεσταλμένος μου, ο Στιβ Γουίτκοφ, μόλις είχε μια εξαιρετικά παραγωγική συνάντηση με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν» ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

«Όλοι συμφωνούν πως αυτός ο πόλεμος (σ.σ. στην Ουκρανία) πρέπει να τελειώσει και θα εργαστούμε προς αυτήν την κατεύθυνση τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η συνάντηση του απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα σήμερα πήγε καλά, δήλωσε ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, προσθέτοντας πως η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να σχεδιάζει να προχωρήσει στην επιβολή δευτερογενών κυρώσεων την Παρασκευή.

«Οι Ρώσοι είναι πρόθυμοι να συνεχίσουν τις επαφές με τις ΗΠΑ. Οι δευτερογενείς κυρώσεις αναμένεται να εφαρμοστούν την Παρασκευή», είπε ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Ο Στιβ Γουίτκοφ είχε μια συνάντηση διάρκειας περίπου τριών ωρών με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στο πλαίσιο μιας αποστολής της τελευταίας στιγμής προκειμένου να σημειωθεί πρόοδος προς την κατεύθυνση του τερματισμού του πολέμου, ο οποίος διαρκεί ήδη τριάμισι χρόνια και ξεκίνησε με την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει με την επιβολή κυρώσεων στη Μόσχα εάν δεν υπάρξουν ενέργειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ζελένσκι: Η Ρωσία δείχνει μεγαλύτερη διάθεση για κατάπαυση του πυρός, αλλά χρειάζεται προσοχή

Ο Oυκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ενημερώθηκε από τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την επίσκεψη του Στιβ Γουίτκοφ στη Μόσχα, κατά την οποία ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ συναντήθηκε με τον ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Μίλησα με τον πρόεδρο Τραμπ. Αυτή η συζήτηση έγινε μετά την επίσκεψη στη Μόσχα του εκπροσώπου του προέδρου Τραμπ, του Στιβ Γουίτκοφ», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, συμπληρώνοντας πως στη συζήτηση συμμετείχαν ορισμένοι ευρωπαίοι ηγέτες, χωρίς όμως να διευκρινίσει ποιοι.

Ακόμη ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι: «Η Ουκρανία θα υπερασπιστεί σίγουρα την ανεξαρτησία της. Όλοι χρειαζόμαστε μια διαρκή και αξιόπιστη ειρήνη. Η Ρωσία πρέπει να τερματίσει τον πόλεμο που η ίδια ξεκίνησε».

Right on my way from our brigades here in Sumy region, I spoke with President Trump. This conversation happened after President Trump’s representative, Steve Witkoff, visited Moscow.

Our joint position with our partners is absolutely clear – the war must end. And it must be done… pic.twitter.com/NOxZPAdSr2

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 6, 2025