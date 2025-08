Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν το αργότερο μέχρι την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times την Τετάρτη, επικαλούμενο δύο άτομα που γνωρίζουν το σχέδιο.

Ουκρανός αξιωματούχος ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) πως στην τηλεφωνική επικοινωνία συμμετείχαν επίσης ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Ακολούθως, ο Τραμπ σκοπεύει να διοργανώσει τριμερή συνάντηση με τη συμμετοχή του ισχυρού άνδρα του Κρεμλίνου και του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναφέρει το ρεπορτάζ της αμερικανικής εφημερίδας. Σύμφωνα με τους New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε ευρωπαίους ομολόγους του σχετικά με το σχέδιό του

Η διπλωματική αυτή πρωτοβουλία έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης συνάντησης του ειδικού απεσταλμένου του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, την οποία ο Τραμπ χαρακτήρισε «πολύ παραγωγική», σημειώνοντας ότι υπήρξε «μεγάλη πρόοδος». Παρά την αισιοδοξία αυτή, η Ουάσιγκτον συνεχίζει τις προετοιμασίες για την επιβολή δευτερογενών κυρώσεων εναντίον χωρών που εξακολουθούν να συνεργάζονται οικονομικά με τη Ρωσία.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μόλις δύο ημέρες πριν από την τελική διορία που έθεσε ο Τραμπ προς τη Ρωσία: να συμφωνήσει σε ειρηνευτική λύση για την Ουκρανία ή να αντιμετωπίσει νέες και πιο αυστηρές κυρώσεις. Ο Τραμπ εμφανίζεται ολοένα και πιο απογοητευμένος από την έλλειψη προόδου και δεν έχει διστάσει να απειλήσει με αυστηρά δασμολογικά μέτρα χώρες που συνεχίζουν να αγοράζουν ρωσικά προϊόντα.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, η συνάντηση είχε θετικό κλίμα και η Μόσχα έδειξε διάθεση συνέχισης του διαλόγου. Ωστόσο, η επιβολή των δευτερογενών κυρώσεων παραμένει σχεδόν βέβαιη και αναμένεται να ξεκινήσει την Παρασκευή. Παραπάνω λεπτομέρειες δεν δόθηκαν.

Ο ίδιος ο Τραμπ, σε ανάρτησή του στο Truth Social, τόνισε:

«Ο ειδικός απεσταλμένος μου, Στιβ Γουίτκοφ, μόλις είχε μια πολύ παραγωγική συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Έγινε μεγάλη πρόοδος! Όλοι συμφωνούν ότι αυτός ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει».

President Putin officially meets with US envoy Witkoff at the Kremlin pic.twitter.com/0PQ58JiLd9

Η Ουκρανική στάση: Επιφυλακτική αισιοδοξία

Ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υπογράμμισε ότι βλέπει σημάδια μεγαλύτερης διάθεσης από τη Ρωσία για εκεχειρία ωστόσο προειδοποίησε: «Η πίεση αποδίδει, αλλά δεν πρέπει να εξαπατηθούμε στις λεπτομέρειες».

Σε ανάρτησή του στο X ο Ζελένσκι σημείωσε ότι συνομίλησε με τον Τραμπ και επανέλαβε τη θέση της Ουκρανίας υπέρ μιας δίκαιης ειρήνης και της αποφασιστικότητάς της να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία της:

«Η Ουκρανία δεν θα αποδεχθεί ποτέ την κατοχή. Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει τον πόλεμο που ξεκίνησε».

Right on my way from our brigades here in Sumy region, I spoke with President Trump. This conversation happened after President Trump’s representative, Steve Witkoff, visited Moscow.

Our joint position with our partners is absolutely clear – the war must end. And it must be done… pic.twitter.com/NOxZPAdSr2

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 6, 2025