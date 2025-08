Ο Oυκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ενημερώθηκε από τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την επίσκεψη του Στιβ Γουίτκοφ στη Μόσχα, κατά την οποία ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ συναντήθηκε με τον ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Μίλησα με τον πρόεδρο Τραμπ. Αυτή η συζήτηση έγινε μετά την επίσκεψη στη Μόσχα του εκπροσώπου του προέδρου Τραμπ, του Στιβ Γουίτκοφ», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, συμπληρώνοντας πως στη συζήτηση συμμετείχαν ορισμένοι ευρωπαίοι ηγέτες, χωρίς όμως να διευκρινίσει ποιοι.

Ακόμη ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι: «Η Ουκρανία θα υπερασπιστεί σίγουρα την ανεξαρτησία της. Όλοι χρειαζόμαστε μια διαρκή και αξιόπιστη ειρήνη. Η Ρωσία πρέπει να τερματίσει τον πόλεμο που η ίδια ξεκίνησε».

Right on my way from our brigades here in Sumy region, I spoke with President Trump. This conversation happened after President Trump’s representative, Steve Witkoff, visited Moscow.

Our joint position with our partners is absolutely clear – the war must end. And it must be done… pic.twitter.com/NOxZPAdSr2

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 6, 2025