Η δεκαετία του 2020 ενδέχεται να καταγραφεί ως η περίοδος με τη μικρότερη ανάπτυξη στην ιστορία του αεροπορικού τομέα, λόγω της πρωτοφανούς διακοπής που προκάλεσε η πανδημία COVID-19. Αυτό προκύπτει από την ανάλυση «Air Travel Forecast to 2040: Geopolitics and the Carbon Challenge», που πραγματοποίησε η συμβουλευτική εταιρεία Bain & Company.

Παρά το σοκ της πανδημίας, η ζήτηση για αεροπορικά ταξίδια ανακάμπτει με ταχύ ρυθμό. Το 2024, η ζήτηση αναμένεται να ξεπεράσει κατά 103% τα επίπεδα του 2019, ενώ για το 2025 προβλέπεται να φτάσει ακόμα υψηλότερα, στο 108%. Ωστόσο, για την υπόλοιπη δεκαετία, η ανάπτυξη δεν αναμένεται να διατηρήσει τους ρυθμούς που είχε πριν από το 2020, αν και οι μακροπρόθεσμες προοπτικές παραμένουν σταθερές.

Η Bain & Company εκτιμά ότι έως το 2040 η παγκόσμια ζήτηση για αεροπορικά ταξίδια θα αυξηθεί κατά 178% σε σύγκριση με το 2019, βασιζόμενη σε ισχυρά θεμέλια τόσο σε ανεπτυγμένες όσο και σε αναπτυσσόμενες οικονομίες. Ωστόσο, η ανάπτυξη αυτή δεν είναι χωρίς προκλήσεις.

Οι εμπορικές εντάσεις, όπως οι δασμοί και η αβεβαιότητα στο διεθνές εμπόριο, έχουν επιβαρύνει τις μακροοικονομικές προοπτικές, μειώνοντας τη δυναμική της ζήτησης. Ταυτόχρονα, οι καθυστερήσεις στην εφαρμογή περιβαλλοντικών φόρων και οι χαμηλότεροι του αναμενόμενου κόστη για την αντιμετώπιση των εκπομπών άνθρακα έχουν δημιουργήσει «χώρο» για τη διατήρηση ή και την αύξηση της ζήτησης, ιδιαίτερα σε πιο ευαίσθητα όσον αφορά τις τιμές τμήματα της αγοράς.

Σε επίπεδο περιοχών, η Ευρώπη αναμένεται να παρουσιάσει βραδύτερη αύξηση στην κίνηση των αεροπορικών μεταφορών, ενώ το διατλαντικό δρομολόγιο προβλέπεται να αυξηθεί κατά 44% έως το 2040 σε σύγκριση με το 2019. Η μεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη θα προέλθει από την Ασία, όπου προβλέπεται αύξηση της εσωτερικής αεροπορικής κίνησης κατά 131% την ίδια περίοδο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η Κίνα, η οποία παρά την πανδημία συνεχίζει την ταχεία πορεία της. Το 2040 αναμένεται να έχει διπλασιάσει τον συνολικό όγκο της αεροπορικής κίνησης σε σχέση με το 2019, καθιστώντας τη μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές παγκοσμίως.

Η πανδημία έφερε μία πρωτόγνωρη «στάση» στις αερομεταφορές, όμως η παγκόσμια ζήτηση επανέρχεται δυναμικά, παρά τις γεωπολιτικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις. Οι προοπτικές για τα επόμενα 20 χρόνια παραμένουν αισιόδοξες, με ισχυρά κίνητρα για την ανάπτυξη, ιδιαίτερα σε αναδυόμενες οικονομίες και περιοχές υψηλής ανάπτυξης, όπως η Ασία.