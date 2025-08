Στον λαμπερό κόσμο των σούπερ γιοτ, καμία επιθυμία δεν μοιάζει υπερβολική, ειδικά όταν γίνεται λόγος για τον μελλοντικό βασιλιά της Βρετανίας. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης οικογενειακής τους κρουαζιέρας στα ελληνικά νησιά, ο 12χρονος πρίγκιπας Τζορτζ βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής, όταν ζήτησε ένα πιάτο που δεν υπήρχε στο μενού του σκάφους.

Η βασιλική οικογένεια είχε μόλις αποπλεύσει από την Κεφαλονιά και κατευθυνόταν προς τη Ζάκυνθο, όταν το πλήρωμα αναγκάστηκε να ρίξει άγκυρα μακριά από την ακτή και να στείλει μια βάρκα σε ειδική αποστολή. Όπως αποκαλύπτεται, το αίτημα του νεαρού πρίγκιπα ήταν τόσο συγκεκριμένο, που το σκάφος προσεγγίστηκε το νησί μόνο και μόνο για να ικανοποιηθεί η επιθυμία του.

Παρόλο που οι πηγές κρατούν σιγή σχετικά με το ακριβές προϊόν που αναζήτησε ο Τζορτζ, μία από αυτές ανέφερε πως «ο Τζορτζ ζήτησε ένα συγκεκριμένο διατροφικό προϊόν, το οποίο οδήγησε το σκάφος να προσεγγίσει τη Ζάκυνθο για να το αγοράσει. Τίποτα εξωφρενικό, απλά κάτι ιδιαίτερο». Το γεγονός γεννά ερωτήματα για το τι ακριβώς δεν μπορούσε να παρασκευάσει ο σεφ του σκάφους, δεδομένου ότι αναμενόμενα η κουζίνα ήταν ενημερωμένη για τις γευστικές προτιμήσεις των μικρών βασιλόπουλων.

Ο Τζορτζ είναι γνωστός για την αγάπη του στα σπαγγέτι καρμπονάρα, ενώ μαζί με την αδελφή του, Σάρλοτ, επιλέγουν συχνά πιάτα με κάρυ, απλά στην παρασκευή τους. Γι’ αυτό πολλοί ντόπιοι υποθέτουν πως ίσως το αίτημά του σχετιζόταν με κάποια λιχουδιά fast food. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ζάκυνθος διαθέτει εστιατόριο McDonald’s, ένα από τα ελάχιστα τέτοια καταστήματα στα ελληνικά νησιά, τοποθετημένο στο νότιο μέρος, κοντά στην ακτή όπου αγκυροβόλησε το γιοτ.

Ο διευθυντής του καταστήματος, απαντώντας σε ερωτήσεις, περιορίστηκε να δηλώσει: «Είναι πολιτική της εταιρείας να μην αποκαλύπτουμε πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες μας». Ένα πραγματικό μυστήριο παραμένει, λοιπόν, το τι ακριβώς αναζητούσε ο πρίγκιπας Τζορτζ. Αξίζει να σημειωθεί πως, αν και η πριγκίπισσα Νταϊάνα συνήθιζε να κακομαθαίνει τους γιους της, Ουίλιαμ και Χάρι, με γρήγορο φαγητό όπως χάμπουργκερ ή KFC, η νυν πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ, αποφεύγει τέτοιες συνήθειες για τα παιδιά της.

Το εν λόγω ταξίδι της οικογένειας στους ελληνικούς προορισμούς συνεχίζει να προκαλεί το ενδιαφέρον. Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, την περασμένη εβδομάδα συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος είδε τρία μέλη της βασιλικής οικογένειας – την Κέιτ, τη Σάρλοτ και τον Λούις – στο σούπερ γιοτ τους, στα ανοιχτά της Ιθάκης, μόλις 25 λεπτά με φέρι από την Κεφαλονιά. Η παρουσία τους στην περιοχή επιβεβαιώνει το διαχρονικό ενδιαφέρον των royals για την Ελλάδα και τα νησιά της.

Why did tender leave Kate and Wills’ superyacht to get George a ‘specific dietary item’… from one of the few Greek islands with a McDonald’s? https://t.co/wrzRdioYv6

— Daily Mail (@DailyMail) August 2, 2025