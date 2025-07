Ένας πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας που πέρασε περισσότερες από δύο δεκαετίες σε κώμα μετά από αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο Λονδίνο πέθανε σε ηλικία 36 ετών.

Ο Αλ Ουαλίντ μπιν Χάλεντ αλ Σαούντ υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία και εσωτερική αιμορραγία στο τρομακτικό ατύχημα το 2005, όταν ήταν μόλις 15 ετών.

