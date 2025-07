Μπορεί ο Λιονέλ Μέσι να είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στη νίκη της Ίντερ Μαϊάμι επί της Άτλας (2-1), με δύο ασίστ, ωστόσο κατόρθωσε να γίνει και το κεντρικό πρόσωπο μετά τη λήξη της αναμέτρησης, του Group Stage του Leagues Cup.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ, με το σφύριγμα της λήξης του αγώνα, πανηγύρισε έντονα τη νίκη της ομάδας του μπροστά από τον Ματίας Κόκκαρο της Άτλας, ο οποίος νωρίτερα είχε πανηγυρίσει μπροστά στους οπαδούς της Ίντερ Μαϊάμι.

Η Ίντερ Μαϊάμι προηγήθηκε στο 57′ με το γκολ του Τελάσκο Σεγκόβια, όμως η Άτλας ισοφάρισε στο 80ο λεπτό με τον Ριβάλντο Λοσάνο. Τότε ήταν που ο Κόκκαρο προσπαθούσε να εμψυχώσει τους συμπαίκτες του, καθώς πίστευε πως μπορούσαν να διεκδικήσουν κάτι από τον αγώνα. Στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων της αναμέτρησης, η ομάδα του Μέσι έφτασε και σε δεύτερο τέρμα με τον Μαρσέλο Γουάιγκαντ.

Με την λήξη του αγώνα ο «Pulga» πανηγύρισε έντονα μπροστά στον Κόκκαρο, με τον ίδιο όμως να ζητάει άμεσα συγνώμη από τον αντίπαλο του και να του χαρίζει τη φανέλα του, με σκοπό να επανορθώσει.

«Ο Μέσι ήρθε και πανηγύρισε έντονα μπροστά μου. Και τι να πω; Έπρεπε να μείνω σιωπηλός. Είναι ο καλύτερος όλων των εποχών, δεν μπορείς να απαντήσεις κάτι. Μετά τη λήξη του αγώνα, ήρθε με αγκάλιασε και απολογήθηκε.

Αυτό λέει πολλά για το τι είδους παίκτης είναι. Όταν κάποιος σαν τον Μέσι σου μιλάει, απλά ακούς. Δεν έχω τίποτα άλλο παρά μόνο σεβασμός για τους καλύτερους στην ιστορίας», δήλωσε ο 27χρονος Ουρουγουανός παίκτης της Άτλας.

🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Matías Cóccaro: “Right after we scored the equalizer, I started motivating my teammates — we were going for the second goal, that’s why I celebrated like that… Then Inter Miami scored again and Messi came to celebrate right in my face, full of emotion.”

“And what… pic.twitter.com/e2mbxyXdIf

— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 31, 2025