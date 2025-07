Ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα, είναι παίκτης του Ολυμπιακού.

Όπως ανακοίνωσε η Πειραϊκή ομάδα, το απόγευμα της Πέμπτης (31/07), ο Βραζιλιάνος εξτρέμ θα φοράει τα «ερυθρόλευκα» μέχρι το 2029.

Ωστόσο, ο 28χρονος άσος, δεν ξέχασε το παρελθόν του. Μέσω μηνύματός του στα social media, τίμησε την Κόμο. Αποχαιρέτησε τους Ιταλούς, συγκινώντας τους φίλους των «μπλε».

«Ευχαριστώ, Κόμο.

Όλα ήταν υπέροχα: από τη στιγμή που έφτασα, πριν από ενάμιση χρόνο, ένιωσα σαν στο σπίτι μου.

Η υπέροχη υποδοχή που έλαβα από την πρώτη μέρα, η χαρά της επιστροφής στη Serie A, και μετά οι συγκινήσεις της περασμένης σεζόν, όταν αποδείξαμε ότι μπορούμε να ανταγωνιστούμε όλους χωρίς φόβο.

Μια συναρπαστική διαδρομή που κλείνει με ένα αίσθημα βαθιάς ευγνωμοσύνης προς τους οπαδούς και την αστείρευτη πάθος τους, τους συμπαίκτες μου, τον προπονητή, το προσωπικό, όσους εργάζονται καθημερινά πίσω από τα παρασκήνια και τον σύλλογο.

Προσπάθησα να ανταποδώσω την καθημερινή σας υποστήριξη με όλη μου την αφοσίωση, κάθε μέρα στην προπόνηση και μετά στον αγώνα: ελπίζω πραγματικά να τα κατάφερα.

Τώρα ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο για μένα, αλλά η Κόμο θα μείνει για πάντα στην καρδιά μου!».

Με τη φανέλα της Κόμο, αγωνίστηκε σε 53 αγώνες. Σ’ αυτούς, μέτρησε 9 γκολ και 7 ασίστ, αποτελόντας σημείο αναφοράς για την ομάδα του.

Παράλληλα, είπε και «αντίο» στην αγαπημένη του Ιταλία. Εκεί, πέρασε όλη την επαγγελματική του καριέρα, μέχρι σήμερα. Λέτσε, Σπαλ, Κρεμόνεζε και Κόμο, μερικοί εκ των σταθμών του. Στη «γείτονα χώρα», κατέγραψε 299 συμμετοχές με 52 γκολ και 33 ασίστ.

Como 1907 can confirm the permanent transfer of Gabriel Strefezza to Olympiakos.

Strefezza joined the club in January 2023 and quickly became a defining presence — both in the dressing room and on the pitch. From scoring on his debut against Ternana to helping secure a crucial… pic.twitter.com/626T8yf5al

— Como1907 (@Como_1907) July 31, 2025