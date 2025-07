Ο Ρόμπερτ Γουίλσον, ο εμβληματικός Αμερικανός σκηνοθέτης που θεωρείται μία από τις σημαντικότερες μορφές του παγκόσμιου θεάτρου στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα, πέθανε την Πέμπτη στη Νέα Υόρκη σε ηλικία 83 ετών, ύστερα από σύντομη αλλά σοβαρή ασθένεια. Την είδηση ανακοίνωσε το Watermill Center, το δημιουργικό κέντρο που ίδρυσε ο ίδιος.

«Παρά τη δύσκολη διάγνωση, την αντιμετώπισε με καθαρή σκέψη και αποφασιστικότητα», αναφέρει η ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι «μέχρι την τελευταία στιγμή παρέμεινε αφοσιωμένος στη δημιουργία και τη δουλειά του».

Αν και εκπαιδεύτηκε ως αρχιτέκτονας, ο Γουίλσον διέγραψε μια μοναδική διαδρομή ως σκηνοθέτης θεάτρου και όπερας, εικαστικός, σκηνογράφος και σχεδιαστής φωτισμών. Καθιέρωσε ένα βαθιά προσωπικό σκηνικό ιδίωμα, επηρεασμένο από τη σιωπή, την κίνηση, τον χρόνο και την οπτική συμμετρία.

Στην Ισπανία και συγκεκριμένα στο Gran Teatre del Liceu της Βαρκελώνης άφησε το καλλιτεχνικό του στίγμα με αξιομνημόνευτες παραγωγές. Εμφανίστηκε για τελευταία φορά εκεί το 2023 με τη δική του εκδοχή του The Messiah, ενώ είχε πρωτοπαρουσιάσει στο Liceu το Einstein on the Beach τη σεζόν 1992-1993 και επέστρεψε με το Pelléas et Mélisande το 2011-2012.

Η καλλιτεχνική κληρονομιά του Ρόμπερτ Γουίλσον παραμένει ζωντανή, επηρεάζοντας βαθιά τις παραστατικές και εικαστικές τέχνες διεθνώς.