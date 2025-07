Ένα fan art του χρήστη esheffects στο Instagram για την DCU, που δείχνει τον Άλαν Ρίτσον ως Μπάτμαν, κάνει τον γύρο του κόσμου. Ο Αμερικανός ηθοποιός θα ήθελε πολύ να «δώσει ζωή» στον «Σκοτεινό Ιππότη» της DC.

Έτσι ο ηθοποιός έχει γίνει ο αγαπημένος των θαυμαστών του σούπερ ήρωα, για να τον ενσαρκώσει στην νέα ταινία «Batman:The Brave and the Bold».

Ωστόσο, ακόμα δεν έχει υπάρξει κάποια ενημέρωση για το καστ της ταινίας, αφού ο Τζέιμς Γκαν πιστεύει ότι οι πρωταγωνιστές των επερχόμενων ταινιών του DCU θα πρέπει να επιλεγούν μόνο αφού τα έργα έχουν έτοιμα τα σενάριά τους.

Έχει αναφερθεί ότι το στούντιο δίνει προτεραιότητα στις ταινίες «The Brave and the Bold» του Batman και Wonder Woman.

Στο fan art ο Ρίτσον φοράει διαφορετικές στολές του Μπάτμαν, μεταξύ αυτών και αυτές των Ben Affleck και Robert Pattinson, καθώς και την κλασική γκρι και μπλε στολή από τα κόμικς.

Μπορεί το fan art να μην δίνει τον ρόλο στο Ρίτσον, αλλά χρησιμεύει ως ένας εξαιρετικός τρόπος, για να δείξει ότι ο ηθοποιός θα μπορούσε να ενσαρκώσει τον Μπρους Γουέιν. Αναμένονται εξελίξεις σχετικά με τη νέα ταινία Μπάτμαν σύντομα.