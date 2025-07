Το αμερικανικό περιοδικό Time αφιερώνει το νέο του εξώφυλλο στην Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, παρουσιάζοντας συνέντευξή της και πορτρέτο υπό τον τίτλο: «Πού οδηγεί την Ευρώπη η Τζόρτζια Μελόνι;». Στη συζήτησή της με τον δημοσιογράφο Μάσιμο Καλαμπρέζι, η Μελόνι τονίζει: «Πιστεύω ότι πρέπει να υπερασπιστούμε αυτό που είμαστε. Τον πολιτισμό μας, την ταυτότητά μας, την κουλτούρα μας». Επισημαίνει, παράλληλα, πως ο εθνικισμός που υποστηρίζει είναι, κυρίως, μια άμυνα απέναντι σε μια παγκοσμιοποίηση που όπως λέει «δεν λειτούργησε».

TIME’s new cover: Nearly three years into her term, Giorgia Meloni has emerged as one of Europe’s most interesting divs—and how she leads could change the world https://t.co/1NGdSF8bAn pic.twitter.com/Rqhp0UJvOp

— TIME (@TIME) July 24, 2025