Μία σφοδρή αεροπορική τραγωδία σημειώθηκε στην Ιταλία, όταν ένα μικρό αεροσκάφος συνετρίβη στη Corda Molle τον οδικό κόμβο που συνδέει τους αυτοκινητόδρομους A4 και A21, στο Azzano Mella, επαρχία της Μπρέσια.

Οι εικόνες από τις κάμερες ασφαλείας που καταγράφουν καθημερινά την κυκλοφορία στην περιοχή είναι ανατριχιαστικές, αποτυπώνοντας τις τελευταίες στιγμές του αεροσκάφους πριν τη μοιραία πρόσκρουση.

✈️🔥 A plane crashed onto a busy highway in Italy — several cars passed through a wall of fire

According to Brescia Today, the cause of the crash remains unknown.

On board were a 75-year-old man and a 60-year-old woman. They both died. pic.twitter.com/65JdtqyS0D

