Σάλο έχει προκαλέσει ο ξυλοδαρμός του 22χρονου μαύρου Will McNeil Jr. από αστυνομικούς στις ΗΠΑ.

Τα πλάνα από την κάμερα που είχε πάνω του ο ένας από τους αστυνομικούς που ενεπλάκησαν στον άγριο ξυλοδαρμό του νεαρού, βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Στο βίντεο φαίνονται οι αστυνομικοί να καλούν επανειλημμένα τον 22χρονο να κατέβει από το όχημα για να ελεγχθεί, κάτι που ο ίδιος αρνείται. Στη συνέχεια τον ενημερώνουν πως τον σταμάτησαν γιατί δεν είχε φώτα και γιατί δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας.

Ο νεαρός άντρας αρνείται να συνεργαστεί και ζητά τον προϊστάμενο του αστυνομικού ζητώντας του τον λόγο για τον οποίο τον σταμάτησαν. Στο σημείο εκείνο ο Will McNeil Jr. κλείνει την πόρτα του οχήματος με τους αστυνομικούς να συνεννοούνται μεταξύ τους λέγοντας πως θα σπάσουν το τζάμι για να τον βγάλουν έξω.

Ωστόσο, στο βίντεο που κυκλοφόρησε από την πλευρά του 22χρονου, εμφανίζεται η βιαιότητα με την οποία οι αστυνομικοί σπάνε το τζάμι και του επιτίθενται με γροθιές.

This is what state violence looks like.

Will McNeil Jr. (@904Will) was pulled over in Jacksonville for allegedly not having his headlights on. It wasn’t raining. He was calm, seated, and asked for a supervisor — a lawful request. Seconds later, cops shattered his window, punched… pic.twitter.com/MIkNwHfArH

— TheMuslimLawyer (@faisalkutty) July 22, 2025