Την προηγούμενη εβδομάδα το Ισραήλ εξαπέλυσε συντονισμένα πλήγματα στη Συρία, στην περιοχή της Σουέιντα, για να προστατέψει τους Δρούζους που κατοικούν στον συριακό θύλακα, ενώ στη Λωρίδα της Γάζας συνεχίζει να προκαλεί «ασφυξία» μη επιτρέποντας την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας, οδηγώντας σε σοβαρή ανθρωπιστική κρίση.

Οι ενέργειες αυτές προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του προς τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, καλώντας τον να δώσει εξηγήσεις και να μετριάσει την ένταση.

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ: ο Αμερικανός πρόεδρος επικοινώνησε τηλεφωνικά και στις δύο περιπτώσεις με τον Νετανιάχου, προκειμένου να «διορθώσει» την κατάσταση. Το χτύπημα την περασμένη Πέμπτη σε καθολική εκκλησία στη Γάζα προκάλεσε άμεση αντίδραση από τον Τραμπ, ο οποίος απαίτησε από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να αναγνωρίσει δημόσια ότι επρόκειτο για λάθος.

Παρόμοια ήταν και η αντίδρασή του στις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Δαμασκό, που σημειώθηκαν ενώ η Ουάσιγκτον προσπαθεί να στηρίξει τις προσπάθειες ανοικοδόμησης της Συρίας υπό την ηγεσία του νέου προέδρου Αχμέντ Αλ Σάρα.

Η Λέβιτ στην ενημέρωση των δημοσιογράφων την Δευτέρα δήλωσε: «Ο πρόεδρος έχει μια καλή σχέση με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και διατηρεί συχνή επικοινωνία μαζί του. Αλλά αιφνιδιάστηκε τόσο από τον βομβαρδισμό στη Συρία όσο και από αυτόν στην εκκλησία στη Γάζα».

Οι σχέσεις των δύο ηγετών είναι διαχρονικά ισχυρές, πηγές όμως που γνωρίζουν τη δυναμική μεταξύ τους ανέφεραν στο CNN ότι υπάρχει υποβόσκουσα ένταση και αμοιβαία δυσπιστία. Ο Τραμπ και ο Νετανιάχου, αν και στενοί σύμμαχοι σε στρατηγικό επίπεδο, δεν διατηρούν προσωπικά στενή σχέση, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι που γνωρίζουν τις επαφές τους.

Ωστόσο, η συνεργασία τους ενισχύθηκε πρόσφατα με τη συμμετοχή των ΗΠΑ στην ισραηλινή αεροπορική εκστρατεία κατά του Ιράν το φετινό καλοκαίρι. Κατά την τετραήμερη επίσκεψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον στις αρχές Ιουλίου, ο Τραμπ εξέφρασε την προσδοκία ότι θα επιτευχθεί συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, η οποία θα συνοδευόταν από την απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η Χαμάς και θα υπάρξει σημαντική αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας στον αποκλεισμένο παλαιστινιακό θύλακα. Ο Νετανιάχου έφυγε από την Αμερικανική πρωτεύουσα χωρίς να έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος.

Επίσης Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να παρακολουθεί με «αυξανόμενη ανησυχία» τις εξελίξεις, ιδιαίτερα μετά τον θάνατο τριών ανθρώπων κατά τον βομβαρδισμό της εκκλησίας στη Γάζα. «Το μήνυμα του προέδρου για αυτή τη σύγκρουση είναι σαφές. Θέλει να σταματήσει η αιματοχυσία», είπε η Λέβιτ, σημειώνοντας ότι η διοίκηση Τραμπ προσπαθεί να επιτρέψει την είσοδο περισσότερης βοήθειας στη Γάζα.

Ακόμη και το Ισραήλ έχει δεχθεί σφοδρές επικρίσεις από 25 δυτικές χώρες ότι παρεμποδίζει την είσοδο της βοήθειας ή τη χρησιμοποιεί για πολιτική πίεση, η Λέβιτ υπερασπίστηκε τη στάση της αμερικανικής κυβέρνησης: «Ο πρόεδρος είναι ο λόγος που διανέμεται καθόλου βοήθεια στη Γάζα. Θέλει να το δει αυτό να γίνεται με ειρηνικό τρόπο, χωρίς άλλες απώλειες ζωών», είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος σημείωσε ότι: «Είναι μια πολύ δύσκολη και περίπλοκη κατάσταση που κληρονόμησε ο πρόεδρος λόγω της αδυναμίας της προηγούμενης κυβέρνησης. Και νομίζω ότι πρέπει να επικροτηθεί. Ο πρόεδρος θέλει να δει ειρήνη και ήταν αρκετά σαφής σε αυτό».

Περίπου 33 άνθρωποι, ανάμεσά τους 12 παιδιά, πέθαναν από υποσιτισμό τις τελευταίες 48 ώρες, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς στη Γάζα. Η είδηση γίνεται γνωστή την ώρα που ο επικεφαλής του ΟΗΕ λέει ότι οι «τελευταίες γραμμές ζωής» της Γάζας διαλύονται, με τις ανθρωπιστικές συνθήκες να καταρρέουν με «επιταχυνόμενο» ρυθμό κατά τη διάρκεια της επίθεσης του Ισραήλ.

⭕️DISMANTLED: A 3.5 km long underground tunnel route, that included several tunnel hideouts, was located & dismantled by IDF troops in Khan Yunis.

During the operation, weapons and terrorist infrastructure storing explosives, intended to harm our forces, were also dismantled. pic.twitter.com/hxc2tsxw3x

— Israel Defense Forces (@IDF) July 15, 2025