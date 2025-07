Ένας 61χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του σε ένα απίστευτο και τραγικό ατύχημα που συνέβη την περασμένη Τετάρτη σε ιατρικό κέντρο στο Λονγκ Άιλαντ των ΗΠΑ. Ο άνδρας, ενώ υποβαλλόταν σε εξέταση με μαγνητικό τομογράφο, «καταπιάστηκε» από τον ίδιο τον τομογράφο, εξαιτίας μιας βαριάς μεταλλικής αλυσίδας που φορούσε στον λαιμό του.

Το περιστατικό συνέβη στο κέντρο απεικονιστικών εξετάσεων Nassau Open MRI, όταν ο 61χρονος, ονόματι Κιθ, μπήκε στην αίθουσα με ενεργό τον μαγνητικό τομογράφο, ενώ φορούσε μια βαριά αλυσίδα βάρους 9 κιλών, που χρησιμοποιούσε για προπόνηση και απώλεια βάρους.

Η ισχυρή μαγνητική δύναμη του μηχανήματος τράβηξε βίαια τον άνδρα προς τα μέσα, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί και να τραυματιστεί σοβαρά. Η σύζυγός του, Αντριέν Τζόουνς-Μακάλιστερ, περιγράφει με συγκλονιστικό τρόπο τη στιγμή που φώναζε το όνομά του ζητώντας βοήθεια, και είδε το μηχάνημα να τον «αρπάζει» και να τον τραβάει μέσα. Όπως είπε, εκείνος της έγνεψε για αντίο πριν χάσει τις αισθήσεις του.

Παρά τις προσπάθειες του προσωπικού και της συζύγου του να τον απεγκλωβίσουν, ο 61χρονος υπέστη μια σειρά καρδιακών προσβολών και κατέληξε λίγες ώρες αργότερα.

Keith McAllister was caught in an MRI machine at Nassau Open MRI in Westbury, N.Y. on July 16, and died of his injuries the following day

“He went limp in my arms,” his wife, Adrienne Jones-McAllister, recalled in an interview

An investigation into the incident remains ongoing pic.twitter.com/LVvFGST8ZV

