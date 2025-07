Περισσότεροι από 50 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε 24 ώρες από τις σφοδρές βροχοπτώσεις στο Πακιστάν, ανακοίνωσε σήμερα μια κυβερνητική υπηρεσία, αυξάνοντας σε περίπου 180 τον αριθμό των νεκρών από την αρχή των θερινών μουσώνων στα τέλη Ιουνίου.

«Τις τελευταίες 24 ώρες, 54 άνθρώποι έχασαν τη ζωή τους και 227 τραυματίσθηκαν σε όλο το Πακιστάν και η επαρχία του Πουντζάμπ έχει τα περισσότερα θύματα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια εκπρόσωπος της Αρχής Διαχείρισης Καταστροφών, διευκρινίζοντας ότι ο απολογισμός υπολογίσθηκε μέχρι τις 08:00 (τοπική ώρα, 06:00 ώρα Ελλάδας).

Unusual heavy rainfall lashes parts of Pakistan. Chakwal, Rawalpindi, Islamabad, Hafizabad, Hyderabad, Karachi. Urban flooding reported. Emergency declared in several areas. Pakistan once again faces the brunt of #ClimateChange. 🌧️#PakistanFloods #UrbanFlooding#بارش pic.twitter.com/b4a7nO7DDv — Tanvir Iqbal (@thetanveeriqbal) July 16, 2025

Η μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε για αυξημένο κίνδυνο έντονων βροχοπτώσεων και για πιθανές πλημμύρες μέσα στις επόμενες 48 ώρες.

Οι αρχές του Ραουαλπίντι, σε απόσταση 15-20 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ, κήρυξαν αργία τη σημερινή ημέρα για να παρακινήσουν τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους.

⚠️🇵🇰 ALERT: Rain Emergency Declared in Rawalpindi Over 230mm of rainfall recorded in the past 15 hours; Nullah Leh rises to 20ft at Katarian point.#RawalpindiRains #PakistanWeather #FloodAlert (Source: Local Authorities) pic.twitter.com/GfllWsBdOA — Inside the conflict (@Muhamma22474285) July 17, 2025

«Οι κάτοικοι των επικίνδυνων ζωνών οφείλουν να ετοιμάσουν κιτ έκτακτης ανάγκης με τροφή, νερό, φάρμακα για τρεις έως πέντε ημέρες», ανακοίνωσαν.

Ένας ποταμός, που διαρρέει την πόλη, πλημμύρισε και κάτοικοι κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Αρχής Διαχείρισης Καταστροφών, περίπου 180 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 70 παιδιά, έχουν χάσει τη ζωή τους και 500 έχουν τραυματισθεί από την αρχή των θερινών μουσώνων στα τέλη Ιουνίού.