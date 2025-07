Ο Έλον Μασκ επανέρχεται με νέα ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ , θέτοντας εκ νέου στο επίκεντρο το ζήτημα της υπογεννητικότητας στην Ευρώπη. Στο μήνυμά του προειδοποιεί χαρακτηριστικά: «Ή θα κάνετε μεγάλες οικογένειες ή η Ευρώπη θα συνεχίσει να πεθαίνει».

Συνοδεύοντας την ανάρτηση με έναν χάρτη της Ευρώπης που απεικονίζει τα ποσοστά γονιμότητας ανά χώρα, ο Μασκ δείχνει πως η πλειονότητα των κρατών παρουσιάζει πολύ χαμηλά ποσοστά. Οι περιοχές με το κόκκινο χρώμα αντιστοιχούν σε εξαιρετικά χαμηλή αναπαραγωγικότητα. Σε ελαφρώς καλύτερη θέση, με πορτοκαλί χρώμα, βρίσκονται η Γαλλία, η Μολδαβία, η Βουλγαρία και αρκετές χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Μοναδική χώρα που απεικονίζεται με πράσινο, δηλαδή με σχετικά υψηλό δείκτη γονιμότητας, είναι το Κόσοβο.

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με από τους χαμηλότερους δείκτες γονιμότητας, κάτω από 1.0, γεγονός που την κατατάσσει προτελευταία στην κλίμακα. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί και η παρουσία της Τουρκίας στον ίδιο χρωματικό κώδικα, με επίσης σοβαρή υπογεννητικότητα.

Either Europe starts having large families or it will keep dying https://t.co/UNX72ZRn98

— Elon Musk (@elonmusk) July 14, 2025