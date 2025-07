Life Style

Δείπνο προς τιμήν του κορυφαίου μπασκετμπολίστα όλων των εποχών, του «Air» Μάικλ Τζόρνταν ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα για τις καλοκαιρινές του διακοπές, παρέθεσε η Nike σε γνωστό εστιατόριο στο Καβούρι, σύμφωνα με δημοσίευμα του in. View this post on Instagram A post shared by Page Six (@pagesix) Ένα δείπνο με… άρωμα ΝΒΑ, έλαβε χώρα […]