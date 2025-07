Ο Ολυμπιακός προχώρησε στην ανακοίνωση της συνεργασίας του με τον Αργεντινό μέσο Λορέντσο Σιπιόνι. Ο 20χρονος ποδοσφαιριστής που αγωνιζόταν στην Τίγκρε, κατέγραψε 31 συμμετοχές από το 2022, ενώ στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο μετράει 18 εμφανίσεις, δύο γκολ και μία ασίστ.

Ο Σιπιόνι υπέγραψε συμβόλαιο για 4+1 χρόνια στου Πειραιώτες, σε μία μεταγραφή που θα στοιχίσει στον Ολυμπιακό περίπου 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Αποτελεί τη δεύτερη κίνηση των «ερυθρόλευκων», στο καλοκαιρινό μεταγραφικό «παζάρι», μετά τον Ρεμί Καμπελά.

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Λορέντσο Σιπιόνι. Ο Αργεντινός μέσος γεννήθηκε στo San Isidro του Buenos Aires, στις 24 Νοεμβρίου 2004. Από το 2022 αγωνιζόταν στην Tigre, με τη φανέλας της οποίας αγωνίστηκε σε 31 παιχνίδια. Στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο μετρούσε 18 συμμετοχές, με δύο γκολ και μία ασίστ. Πριν από την Tigre ανήκε στα τμήματα υποδομής της Vélez Sarsfield.

Λορέντσο, καλώς όρισες στον Ολυμπιακό», δήλωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός.

🔴⚪️ From Argentina to Olympiacos! 𝙇𝙤𝙧𝙚𝙣𝙯𝙤 𝙎𝙘𝙞𝙥𝙞𝙤𝙣𝙞 is 𝗛𝗘𝗥𝗘!#OlympiacosFC pic.twitter.com/6ZsJFZa9xD

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 10, 2025