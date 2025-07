Όπως ανέφεραν Ουκρανοί αξιωματούχοι τουλάχιστον 43 άνθρωποι τραυματίσθηκαν από ρωσικές επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας το Χάρκοβο, καθώς ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι καλούσε τους συμμάχους του Κιέβου για περισσότερη υποστήριξη.

Κατά την διάρκεια του δεύτερου κύματος, ο δήμαρχος Ίχορ Τερέχοφ δήλωσε ότι «έξι μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed έπληξαν την πόλη στην βορειοανατολική Ουκρανία μέσα σε 10 λεπτά, στοχοθετώντας «δρόμους με πολυκατοικίες, αυτοκίνητα και ανθρώπους. Ακόμη πρόσθεσε ότι συνολικά 43 άνθρωποι τραυματίσθηκαν και στις δύο επιθέσεις.»

Το Χάρκοβο που είναι ένας συχνός στόχος από τότε που άρχισε η πλήρους κλίμακας εισβολή της Μόσχας τον Φεβρουάριο το 2022, φαίνεται να είναι η πόλη της Ουκρανίας που έχει πληγεί περισσότερο μέσα σε μία νύχτα ρωσικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους σε όλη της χώρα.

Στην περιοχή Ζαπορίζια της νοτιανατολικής Ουκρανίας, τουλάχιστον 17 άνθρωποι τραυματίσθηκαν και δεκάδες πολυκατοικίες και ένα κτίριο το πανεπιστημίου υπέστησαν ζημιές κατά την διάρκεια της πρωινής επίθεσης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης Ιβάν Φιόντοροφ. νας άνθρωπός σκοτώθηκε στην νότια πόλη της Οδησσού , ανέφεραν τοπικοί αξιωματούχοι.

Η Ρωσία έχει σκοτώσει χιλιάδες Ουκρανούς αμάχους με τις αεροπορικές της επιδρομές καθ’ όλη της διάρκεια του πολέμου. Η ίδια ισχυρίζεται ότι δεν στοχοποιεί αμάχους, αλλά υποδομές που υποστηρίζουν την πολεμική προσπάθεια της Ουκρανίας. Η Ουκρανία έχει επίσης σκοτώσει μικρότερο αριθμό αμάχων στις επιθέσεις που έχει πραγματοποιήσει σε ρωσικό έδαφος και εδάφη που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή.

Με ανάρτηση του στο Χ ο Ζελένσκι έγραψε: «Υπολογίζουμε σθεναρά στους εταίρους μας να μας αποστείλουν ότι έχουμε συμφωνήσει προσθέτοντας ότι η αντιαεροπορική άμυνα παραμένει κορυφαία προτεραιότητα για να προστατευθούν οι ζωές».

Throughout the night and into the morning, emergency rescue operations have been underway in the Donetsk and Dnipro regions. In Kharkiv, rubble is being cleared after a strike on apartment buildings. 27 people were injured, including three children. The youngest, a girl, is just… pic.twitter.com/5lhcjl75XX

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 7, 2025