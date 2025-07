Νέα τροπή πήρε χθες Σάββατο η ρήξη μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του άλλοτε συμμάχου του, Έλον Μασκ, με τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία να ανακοινώνει τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού κόμματος, υποστηρίζοντας ότι το δημοσιονομικό νομοσχέδιο του Τραμπ θα οδηγήσει τις ΗΠΑ στην χρεοκοπία.

Ύστερα από δημοσκόπηση που διενήργησε μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης Χ σχετικά με την ιδέα δημιουργίας ενός νέου πολιτικού φορέα, ο Μασκ ανακοίνωσε πως θα ιδρύσει το «Κόμμα της Αμερικής» («America Party») προκειμένου να χαρίσει στους Αμερικανούς την «ελευθερία» τους.

«Σήμερα, δημιουργείται το Κόμμα της Αμερικής για να σας δώσει πίσω την ελευθερία σας», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Με αναλογία 2 προς 1, (δηλώσατε πως) επιθυμείτε ένα νέο πολιτικό κόμμα και θα το έχετε», τόνισε ο Έλον Μασκ, κατηγορώντας Ρεπουμπλικάνους και Δημοκρατικούς πως λειτουργούν ως ενιαίος κομματικός μηχανισμός ενάντια στα συμφέροντα των Αμερικανών πολιτών.

By a factor of 2 to 1, you want a new political party and you shall have it!

When it comes to bankrupting our country with waste & graft, we live in a one-party system, not a democracy.

Today, the America Party is formed to give you back your freedom. https://t.co/9K8AD04QQN

— Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2025