Παίκτης της Άρσεναλ με κάθε επισημότητα ο Μάρτιν Θουμπιμέντι. Οι «κανονιέρηδες» με ένα εντυπωσιακό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επισημοποίησαν τη μεταγραφή του Ισπανού ποδοσφαιριστή από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ.

Το ντιλ μεταξύ των δύο συλλόγων… ζαλίζει. Συνολικά 65.000.000€ θα βάλουν στα ταμεία του οι Βάσκοι. Ακριβώς τα μισά είχαν βάλει πέρσι, όταν ο Μερίνο ακολούθησε το ίδιο δρομολόγιο με τον συμπατριώτη του και έγινε «κάτοικος» «Εμιρεϊτς».

Ο 26χονος άσος μεγάλωσε και ανδρώθηκε στο Σαν Σεμπαστιάν. Με την φανέλα της Ρεάλ Σοσιεδάδ, κατέγραψε 286 συμμετοχές. Σ’ αυτές σημείωσε 14 γκολ και έφτιαξε άλλα 10 για τους συμπαίκτες του.

«Αυτή είναι μια τεράστια στιγμή στην καριέρα μου. Είναι η μεταγραφή που έψαχνα και μια κίνηση που ήθελα να κάνω. Μόλις πατήσεις το πόδι σου εδώ, συνειδητοποιείς πόσο μεγάλη είναι αυτή η ομάδα και αυτός ο σύλλογος. Έχω βάλει στο μάτι την Άρσεναλ επειδή το στυλ παιχνιδιού τους μου ταιριάζει. Έχουν δείξει τις δυνατότητές τους πρόσφατα και τα καλύτερα δεν έχουν έρθει ακόμα», τόνισε στα πρώτα του λόγια ως παίκτης της Άρσεναλ.

Signed and sealed.

The latest addition to our midfield has arrived 😍 pic.twitter.com/4pnz1Zrapd

— Arsenal (@Arsenal) July 6, 2025